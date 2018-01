Mityng w Reno. Duplantis pobił rekord świata juniorów w skoku o tyczce

Armand Duplantis skoczył o tyczce 5,83 m i poprawił rekord świata juniorów. 18-letni Szwed uzyskał ten wynik w trakcie mityngu halowego w amerykańskiej miejscowości Reno. To najlepszy wynik na świecie w tym roku.

Zdjęcie Armand Duplandis /AFP

Dotychczas najlepszy rezultat w historii do lat 20 także należał do Duplantisa. W zeszłym roku w Nowym Jorku uzyskał 5,75.



Duplantis to mistrz świata juniorów młodszych (2015) i brązowy medalista juniorów (2016). W 2017 startował już w mistrzostwach globu z seniorami i w Londynie zajął dziewiątą lokatę.

Reklama

Jego brat Andreas również jest tyczkarzem. W przeszłości tę konkurencję uprawiał także ich ojciec - Greg. Ich matka Helena (z domu Hedlund) startowała w wieloboju.