Ligue 1. Były dyrektor sportowy Chelsea zatrudniony w AS Monaco

Na początku miesiąca Michael Emenalo opuścił Chelsea w atmosferze konfliktu z menedżerem zespołu Antonio Conte. Nigeryjczyk nie pozostawał jednak długo na bezrobociu. W poniedziałek AS Monaco poinformowało, że Emenalo został nowym dyrektorem sportowym francuskiego klubu.

Do zakończenia letniego okna transferowego Michael Emenalo spokojnie wypełniał swoje obowiązki w Chelsea. Później jednak rozpoczął się jego konflikt z menedżerem zespołu Antonio Conte. Włoch zarzucał dyrektorowi sportowemu opieszałość w działaniach na rynku transferowym. Właściciel "The Blues" Roman Abramowicz stał po stronie Nigeryjczyka, ale ten miał dosyć kłótni i po 10 latach pracy zdecydował się opuścić Chelsea.

Emenalo nie przebywał długo na bezrobociu. 52-latek, który może pochwalić się ściągnięciem do "The Blues" takich piłkarzy jak Eden Hazard, Thibaut Courtois czy N’Golo Kante, w poniedziałek został nowym dyrektorem sportowym AS Monaco. - Pracowałem z Michaelem przez wiele lat i jestem niezwykle zadowolony z tego, że do nas dołączył. Posiada ogromną wiedzę w kwestii wyszukiwania talentów i zajmowania się kwestiami technicznymi. Zatrudnienie go to kolejny sygnał, że AS Monaco chce być najlepszym klubem - powiedział wiceprezes zespołu Wadim Wasiliew.

- To wspaniała okazja, by móc brać udział w świetnym projekcie. AS Monaco rozwija się z roku na rok i jestem przekonany, że ich ambicja nie zmaleje w następnych latach. Wasiliew bardzo chciał, żebym tutaj przyszedł i to było ważne w podjęciu decyzji. W zasadzie nie miałem żadnych wątpliwości - powiedział nowy dyrektor sportowy Michael Emenalo.

Po 14 kolejkach Ligue 1 Monaco zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Liderem jest PSG (38 pkt). W ostatniej kolejce oba zespoły mierzyły się ze sobą. Lepsze okazało się Paris Saint-Germain, które wygrało 2-1.

