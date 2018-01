Ligue 1. Neymar przyszedł do Paryża, aby pisać historię

Z Neymarem nie ma nudów. Brazylijski supergwiazdor opinię publiczną interesuje albo fantastyczną grą na boisku, albo kontrowersyjnym zachowaniem. Nie inaczej jest tym razem. W meczu z Montpellier gracz PSG popisał się dwoma golami, a w pomeczowym wywiadzie w wymowny sposób odpowiedział na plotki łączące go z transferem do Realu Madryt.

Zdjęcie Cavani i Neymar /Getty Images

W sobotnie popołudnie kibice zebrani na Parc des Princes dostali kolejną dawkę niezapomnianej magii, jaką gwarantuje były zawodnik Barcelony. Ten oprócz zdobycia dwóch bramek miał także spory udział przy otwierającym trafieniu Edinsona Cavaniego.

W pomeczowej pogawędce z dziennikarzem "L'Equipe" oprócz pytań o sam występ Neymara spotkały także te o zainteresowanie i ewentualny transfer do Realu. Jak na ironię jest to zespół, z którym jego obecny klub zmierzy się w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ale także zespół, który chciałby z europejskich pucharów wyeliminować, aby jeszcze bardziej rozkoszować się czasem spędzanym w Paryżu.

- Jestem bardzo szczęśliwy w PSG i z tego, jaką stworzyliśmy tutaj drużynę. Gra mi się bardzo dobrze, mam dobre statystyki. W końcu przyszedłem tutaj, aby pisać historię, dawać z siebie wszystko w każdym ze spotkań i strzelać dużo goli. A spekulacje? Te zawsze będą istnieć. Od kiedy grałem w Santosie, ale także później, już w czasach Barcelony, przez każde okno transferowe coś o mnie mówiono. Nie jestem w stanie się od tego odciąć. Ale cieszy mnie to, ponieważ oznacza, że jestem dobrym graczem, a o takich zawsze media plotkują - tłumaczył wart 222 miliony euro najdroższy piłkarz w historii.

Neymar miał także okazję odnieść się do gwizdów, jakie spotkały go w jednym z poprzednich spotkań. W wygranym 8-0 starciu z Dijon nie dopuścił on Cavaniego do wykonywania rzutu karnego, czym uniemożliwił koledze pobicie klubowego rekordu strzelonych goli należącego do Zlatana Ibrahimovicia. Niektórzy kibice, mający w pamięci kłótnię obu panów o jedenastkę we wrześniowej rywalizacji z Lyonem, za kolejną kontrowersyjną sytuację Brazylijczyka zrugali prosto z trybun. Ten jednak bezradnie rozkłada ręce i swoje zachowanie tłumaczy decyzjami trenera.

- Dla mnie gwizdy to rzecz na porządku dziennym. Oczywiście nie jest to przyjemne, ale piłkarz musi być gotowy na takie sytuacje. Ludzie przychodzący dla nas na stadiony mają prawa do krytyki i oklasków. Ja jestem przyzwyczajony zarówno do pierwszej, jak i drugiej rzeczy. Poza tym zostałem wyselekcjonowany przez trenera Unaia Emery'ego jako wykonawca rzutów karnych i nikt w drużynie nie ma z tym problemu. Muszę brać odpowiedzialność za wybory przełożonych, które mnie dotyczą - wyjawił. - Oczywiście wiedziałem o rekordzie Cavaniego. Trudno było tego nie wiedzieć, niemniej i tak prędzej czy później Edinson by swój cel osiągnął. A przecież faktycznie do tego doszło - opowiadał.



