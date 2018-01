Paris Saint-Germain - Dijon FCO 8-0 w 21. kolejce Ligue 1

Paris Saint-Germain rozbiło Dijon FCO 8-0 w 21. kolejce Ligue 1. Cztery gole strzelił Neymar.

Zdjęcie Angel Di Maria cieszy się z gola dla PSG /AFP

Nie minęło pół minuty, a fani PSG wstrzymali oddech, bo prosty błąd o mało nie zakończył się utratą gola. Jordan Marie przejął piłkę na połowie gospodarzy i lobem próbował zaskoczyć bramkarza, ale nie trafił w bramkę.

Trzy minuty później faworyci objęli prowadzenie. Fantastyczny strzał lewą nogą w "okienko" oddał Angel di Maria. Bramkarz był zupełnie zaskoczony i nawet nie drgnął.



Argentyńczyk podwyższył na 2-0, ale zamiast fetować gola, musiał... tłumaczyć się przed Neymarem. Goście stracili piłkę na swojej połowie, Edinson Cavani prostopadłym podaniem otworzył drogę do bramki Brazylijczykowi, ten przerzucił piłkę nad Baptiste Reynetem, a tuż przed pustą bramką kopnął ją di Maria. Musiał to jednak zrobić, bo Neymar minimalnie chybił.

Sześć minut później Argentyńczyk asystował przy golu Cavaniego. Urugwajczyk wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie i głową wpakował piłkę do siatki. To była jego 156. bramka w barwach PSG, a to oznacza, że zrównał się z prowadzącym w klasyfikacji najlepszych strzelców klubu Szwedem Zlatanem Ibrahimoviciem.

Paryżanie nie wykorzystali kilku kolejnych bardzo dobrych okazji, ale w 42. minucie cieszyli się z czwartego gola, gdy Neymar przymierzył z wolnego i z 19 metrów idealnie posłał piłkę ponad murem.



Po raz drugi wpisał się na listę strzelców w 57. minucie, wykorzystując za krótkie wybicie piłki przez Cedrica Yambere. Brazylijczyk skompletował hat-tricka w 73. minucie, gdy odebrał piłkę rywalowi, przebiegł z nią 40 metrów i strzelił nie do obrony.

Goście grali bardzo słabo i wciąż pozwalali się kontrować. Po jednej z takich akcji Neymar wyłożył piłkę Kylianowi Mbappe, a młody as PSG przechytrzył bramkarza zaskakującym strzałem w krótki róg.

W 82. minucie sędzia podyktował "jedenastkę" za faul na Cavanim. Pewnym strzałem na ósmego gola zamienił ją Neymar.

MZ



Paris Saint-Germain - Dijon FCO 8-0 (4-0)

1-0 Angel Di Maria (4.)

2-0 Angel Di Maria (15.)

3-0 Edinson Cavani (21.)

4-0 Neymar (42. z wolnego)

5-0 Neymar (57.)

6-0 Neymar (73.)

7-0 Kylian Mbappe (77.)

8-0 Neymar (83. z karnego)