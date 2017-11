Jean-Michael Seri traci cierpliwość do szefów Barcelony i otwarcie powiedział, że jest gotów na transfer do Paris Saint-Germain.

Zdjęcie Jean-Michael Seri /AFP

Ligue 1 - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Wszystko wskazywało na to, że 26-letni pomocnik latem opuści OGC Nice i przeniesie się do Barcelony, bo Katalończycy osiągnęli porozumienie zarówno z nim w sprawie indywidualnego kontraktu, jak i z klubem co do sumy odstępnego. Tymczasem szefowie Barcy nagle się wycofali.

Seri był z tego powodu bardzo rozczarowany, ale hiszpańskie media twierdziły, że temat transferu wciąż jest aktualny i dojdzie do niego już w najbliższym okienku, a więc w styczniu.

Piłkarz najwyraźniej ma jednak wrażenie, że Barcelona nie traktuje go poważnie i dlatego powiedział wprost, że może przenieść się do PSG. Chce zmienić klub jak najszybciej, bo jest zawiedziony postawą swojego zespołu w obecnym sezonie Ligue 1. OGC Nice zajmuje dopiero 18. miejsce i zamiast grać o ambitne cele, czeka go walka o utrzymanie.

- Jeśli zdecyduję się na ten krok, to dla zespołu, w którym będę się czuł potrzebny i gdzie gra się w piłkę. PSG ma taką filozofię, do której sam jestem przywiązany. Więc dlaczego nie? - powiedział Seri.

Iworyjski pomocnik zdradził, że PSG dało mu do zrozumienia, że jest nim zainteresowane. Przyznał, że kontaktował się z nim w tej sprawie dyrektor paryskiego klubu Antero Henrique.

Jak podaje espnfc.com, na transfer Seriego liczy także pomocnik PSG Adrien Rabiot, bo chciałby, aby odciążył go w obowiązkach defensywnych. - Uważam, że potrzebujemy jeszcze jednego pomocnika, prawdziwą "szóstkę". Sądzę, że klub już nad tym pracuje - powiedział Francuz.

MZ