Puchar Ligi we Francji - PSG, Rennes i Montpellier awansowały do półfinałów

Piłkarze Paris Saint Germain pokonali na wyjeździe Amiens SC 2-0 w ćwierćfinale Pucharu Ligi we Francji. W środę do półfinałów awansowały również zespoły Rennes i Montpellier, które pokonały odpowiednio Toulouse 4-2 i Angers 1-0.

Zdjęcie Neymar strzela gola z karnego dla PSG w meczu z Amiens SC /PAP/EPA

PSG nie miało problemów z pokonaniem na wyjeździe beniaminka francuskiej ekstraklasy. Od 34. minuty gospodarze grali w osłabieniu, bo czerwoną kartką ukarany został Regis Gurtner. Goście objęli prowadzenie w 53. minucie, kiedy Neymar wykorzystał rzut karny. W 78. minucie drugą bramkę dla gości strzelił Adrien Rabiot.

Bramkę dla Montpellier na wagę awansu strzelił w 86. minucie Isaac Mbenza. Z kolei sześć bramek padło w meczu Rennes - Toulouse. Od 63. minuty był remis 2-2, jednak w końcówce spotkania dwa gole dla gospodarzy strzelił Adrien Hunou.

We wtorek do półfinału awansowało AS Monaco, które z Kamilem Glikiem w składzie pokonało na wyjeździe Nice 2-1.



W finale poprzedniej edycji Pucharu Ligi Monaco przegrało z PSG 1-4. Paryżanie zdobyli wówczas to trofeum po raz czwarty z rzędu, a siódmy w historii.