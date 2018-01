Rennes - Paris Saint-Germain 2-3 w półfinale Pucharu Ligi

Paris Saint-Germain awansował do finału Pucharu Ligi. Zespół ze stolicy Francji pokonał wyjeździe Rennes 3-2. Mecz był niezwykle emocjonujący. Bardzo często był wykorzystywany system VAR, a goście kończyli spotkanie w dziesiątkę!

Zdjęcie Kylian Mbappe (u góry) faulowany przez Jeremy'ego Gelina /LOIC VENANCE /AFP

W poprzedniej rundzie Rennes wyeliminowało Toulouse FC, wygrywając 4-2, z kolei PSG 2-0 pokonało SC Amiens.

Dobrą wiadomością dla sympatyków paryżan był powrót do wyjściowego składu Kyliana Mbappe. 19-latek zajął miejsce na środku ataku, gdyż Edison Cavani rozpoczął mecz na ławce rezerwowych.

Goście rozkręcali się długo, ale gdy w końcu zaskoczyli rywala, to od razu trafieniem "stadiony świata". Thomas Meunier oddał sytuacyjny strzał sprzed pola karnego, ale trafił wprost idealnie. Piłka przeleciała lobem nad bramkarzem i wpadła do bramki tuż przy słupku.

Pod koniec pierwszej połowy gospodarze mogli doprowadzić do wyrównania. Piłkę w bramce PSG umieścił nawet Wahbi Khazri, ale arbiter - po skorzystaniu z systemu VAR - uznał, że pomagał sobie ręką w przyjęciu piłki.

W 49. minucie do siatki trafił Mbappe, ale, jak się okazało, napastnik gości był na pozycji spalonej. Sędzia ponownie wspomógł się VAR-em i słusznie nie uznał tego trafienia.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 53. minucie Marco Varratti zagrał do Neymara, który natychmiast podał do Angela di Marii. Strzał Argentyńczyka sparował Abdoulaye Diallo, ale nikt nie przypilnował Marquinhosa i Brazylijczyk posłał piłkę do siatki.

To nie był koniec przewagi PSG. Pięć minut później było już 3-0. Będąc w polu karnym z ostrego kąta uderzył Giovani Lo Celso, a Diallo przepuścił mocno uderzoną piłkę między nogami.

Emocje na tym się jednak nie skończyły. Mbappe otrzymał bowiem czerwoną kartkę, choć nie od razu. Nastoletni napastnik zaatakował nogi Ismaila Sarra. Sędzia pierwotnie pokazał mu żółtą kartkę, ale po konsultacji VAR wyjął czerwoną. Mbappe nie zgadzał się z to decyzją, ale nie pozostało mu nic innego, niż udać się do szatni.

Piłkarze Rennes mając przewagę ruszyli do ataku. Udało im się strzelić dwa gole - Diafra Sakho (85. minuta) Sanjin Prcić (druga minuta doliczonego czasu), choć mieli jeszcze okazje.



Ostatecznie zwycięsko z tego nerwowego pojedynku wyszedł PSG, który w finale 31 marca zmierzy się albo z Montpellier, albo z AS Monaco.

WG, Pawo



Rennes - Paris Saint-Germain 2-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Meunier (24.), 0-2 Marquinhos (53.), 0-3 Lo Celso (58.), 1-3 Sakho (85.) 2-3 Prcić (90.+2).