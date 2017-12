W 2019 roku Neymar dołączy do Realu Madryt

Niespodziewane informacje podał dziennik ”Diario Gol”. Napastnik Paris Saint-Germain Neymar miał zgodzić się na transfer do Realu Madryt latem 2019 roku. Piłkarz nie do końca dobrze czuje się w Paryżu, ale chce zostać na Parc des Princes jeszcze przez półtora roku i spróbować powalczyć o "Złotą Piłkę". Następnie Brazylijczyk miałby się przenieść na Santiago Bernabeu.

Zdjęcie Neymar /Le Buzz

W sierpniu Neymar odszedł z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a już mówi się o kolejnej gigantycznej transakcji z udziałem 25-letniego Brazylijczyka. Tym razem chodzi o Real Madryt, który zdaniem hiszpańskich mediów od jakiegoś czasu jest w stałym kontakcie z ojcem piłkarza i próbuje go przekonać do transferu.

Reklama

Według ”Diario Gol” prezydent ”Królewskich” Florentino Perez ustalił już najważniejsze kwestie i Neymar trafi na Santiago Bernabeu latem 2019 roku. Wprawdzie Perez chciałby go szybciej, a najlepiej po zakończeniu obecnego sezonu, ale na taki ruch nie może zgodzić się napastnik.

Prezes PSG Nasser Al Khelaifi bardzo zabiegał o Neymara i w zamian za przenosiny do Paryża zaoferował mu gigantyczne zarobki. Ponoć zawodnik chce mu się odwdzięczyć jak najlepszą grą jeszcze przez półtora roku. Reprezentant ”Canarinhos” nie czuje się najlepiej we Francji i zdecydowanie bardziej woli słoneczną Hiszpanię, ale nie zamierza komplikować życia obecnemu pracodawcy i chce, by wszystko potoczyło się spokojniej niż latem, gdy opuszczał stolicę Katalonii.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego piłkarz chce zostać w PSG do 2019 roku. Neymar zamierza udowodnić, że jest w stanie wywalczyć "Złotą Piłkę" bez wsparcia uznawanych za najlepszych zawodników na świecie Lionela Messiego i Cristiana Ronalda. Niewykluczone, że okazję będzie miał w przyszłym roku, jeśli PSG zdoła dojść przynajmniej do finału Ligi Mistrzów, a reprezentacja Brazylii zdobędzie mistrzostwo świata.

W obecnym sezonie Neymar rozegrał 20 spotkań w barwach PSG, w których strzelił 17 goli i zanotował 14 asyst.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Ligue 1

po