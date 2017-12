Conor McGregor nie kończy kariery. Będzie walczył póki zdrowie pozwoli

W ostatnich tygodniach nie brakowało głosów, że mistrz federacji UFC w kategorii lekkiej Conor McGregor (21-3) ma tak dużo pieniędzy, że nie zdecyduje się na powrót do oktagonu lub bokserskiego ringu. Jednak Irlandczyk zabrał głos na temat swojej przyszłości i podkreślił, że póki będzie zdrowy, to będzie dalej walczył, a pieniądze nie są już dla niego najważniejsze.

Za bokserską konfrontację z Floydem Mayweatherem juniorem McGregor zarobił przynajmniej 100 milionów dolarów. Nawet szef federacji UFC Dana White mówił, że Irlandczyk ma tak dużo pieniędzy, że może zakończyć karierę. Tak się jednak nie stanie. Choć ”Notorious” nie zdradził, kiedy powróci do oktagonu UFC, to nadal czuje w sobie głód walki.

- Zawsze patrzę na wszystko biorąc pod uwagę przede wszystkim obrażenia po walkach. Jak bardzo oberwałem? Co z moim mózgiem? Jak czuję się mentalnie? Co z moim ciałem? Czy dobrze mi się trenuje? Jak poszły przygotowania? Czy jestem nadal głodny? To są rzeczy, na które zwracam uwagę i mogę zapewnić, że nadal mam dużo paliwa w baku – powiedział McGregor w rozmowie ze Sky Sports.

- Nie chodzi o pieniądze. Walka to moja pasja. Kocham to robić. I będę to robić tak długo, jak zdrowie pozwoli. Jednak nie jestem głupi. Jeśli zauważę, że coś jest nie tak, to nie będę tego ciągnął jak inni przede mną. To niebezpieczny sport, bezlitosny biznes i zdaję sobie z tego sprawę. Na szczęście mam mnóstwo pieniędzy. Nic nie muszę. Jednak robię to, bo kocham walczyć – podkreślił Irlandczyk.

Na ten moment najbardziej prawdopodobna jest walka McGregora z tymczasowym mistrzem kategorii lekkiej Tonym Fergusonem. Jednak Amerykanin leczy kontuzję i wątpliwe, by pojedynek odbył się wcześniej niż latem przyszłego roku.

