Tomasz Oświeciński: Ze Szpilką zrobię to samo co z "Popkiem"

​Wśród kibiców gali KSW 41 wiele emocji wzbudziła walka rapera "Popka Monstera" z popularnym aktorem Tomaszem Oświecińskim. Przed galą w Katowicach "Król Albanii" wydawał się być murowanym faworytem, jednak popularny "Strachu" okazał się być prawdziwym wojownikiem, przetrwał wielki kryzys i przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Wideo Tomasz Oświeciński po zwycięstwie nad "Popkiem". Wideo MMA KSW 41. Artur Szpilka skomentował atak na Tomasza Oświecińskiego. "Zostałem sprowokowany"

- Tylko ja i moim trenerzy wierzyli, że mogę to zrobić. Dostałem ostre lanie, czuję spuchniętą twarz, mam 45 lat, ale uczciwie przepracowałem okres treningowy. Nikt na mnie nie stawiał, a zwycięstwo smakuje podwójnie - mówił świeżo po walce aktor występujący m.in. w filmach Patryka Vegi, czy w serialu "M jak miłość".

Po tej emocjonującej wypowiedzi Tomasz Oświeciński wyzwał do walki Artura Szpilkę. W odpowiedzi "Szpila" wtargnął do klatki, nieładnie zachował się popychając na wpół przytomnego Oświecińskiego. Do sytuacji odniósł się już sam "Strachu".

- Już przed starciem na sobotniej gali miałem zamiar wyzwać "Szpilkę" do walki, bo to jest druga osoba, która mnie straszyła, że rozwali mi mordę. Powiedziałem sobie, że jak wygram w Katowicach, to możemy się zmierzyć. Przygotuję się i zrobię to samo co z "Popkiem" - zapewnił Tomasz Oświeciński.