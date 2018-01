Alpejski PŚ. Marcel Hirscher wygrał slalom w Schladming

Marcel Hisrcher wygrał slalom zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata w Schladming. To 54. zwycięstwo Austriaka w tym cyklu w karierze. We wtorek okazał się o 0,39 s lepszy od Norwega Henrika Kristoffersena, który został przez kibiców obrzucony... śnieżkami.

Zdjęcie Marcel Hirscher /AFP

Trzeci był Szwajcar Daniel Yule.

Hirscher w klasyfikacji wszech czasów zrównał się ze swoim rodakiem Hermannem Maierem, a lepszy od Austriaków jest jedynie legendarny Szwed Ingemar Stenmark, który ma na koncie 86 triumfów w Pucharze Świata.

- Spełniło się jedno z moich marzeń. I to tutaj, w Schladming, z takimi kibicami. Jeszcze nigdy nie było we mnie tyle emocji, co dzisiaj - przyznał.

Nie wiedział wówczas, że kibice, których na trybunach było ok. 50 tys., zachowali się bardzo nie fair w stosunku do jego rywala. Gdy ten przystąpił do drugiego przejazdu, zaczęli na trasie obrzucać go śnieżkami. Hisrcher dowiedział się o tym w trakcie dekoracji i przeprosił Norwega za zachowanie fanów.

- Jest mi bardzo przykro, że coś takiego się stało. 99,9 procent publiczności przyszła dopingować, a 0,1 procent z nich zepsuło to święto - skomentował Austriak.

Był to ostatni slalom przed igrzyskami w Pjongczangu (9-25 lutego).

- Oczywiście pięknie jest świętować 54. zwycięstwo w Pucharze Świata, ale prawda jest taka, że w kontekście walki o olimpijskie medale, nie ma to żadnego znaczenia - podkreślił.

Tuż po zakończeniu rywalizacji, Maier opublikował pisemne gratulacje dla Hirschera.

- Tą drogą chciałbym pogratulować Marcelowi i wyrazić swój szacunek. Wykorzystam też okazję, by już zawczasu pogratulować mu 55. wygranej. Mam nadzieję, że będziemy takiego wspaniałego narciarza oglądać jeszcze wiele sezonów, a Marcel będzie czerpać radość z tego, co robi - napisał.

Polacy nie startowali.

Wyniki:

1. Marcel Hirscher (Austria) 1.43,56 (49,67/53,89)

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 1.43,95 (49,87/54,08)

3. Daniel Yule (Szwajcaria) 1.45,69 (50,98/54,71)

4. Andre Myhrer (Szwecja) 1.45,74 (51,16/54,58)

5. Manfred Moelgg (Włochy) 1.45,89 (50,53/55,36)

6. Clement Noel (Francja) 1.45,99 (52,05/53,94)

klasyfikacja generalna PŚ (po 26 zawodach):

1. Marcel Hirscher (Austria) 1154 pkt

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 980

3. Aksel Lund Svindal (Norwegia) 666

4. Kjetil Jansrud (Norwegia) 665

5. Alexis Pinturault (Francja) 598

6. Beat Feuz (Szwajcaria) 536

klasyfikacja slalomu (po 9 zawodach):

1. Marcel Hirscher (Austria) 734 pkt

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 615

3. Andre Myhrer (Szwecja) 373