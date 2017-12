25 asyst Rondo najlepszym wynikiem od 21 lat

Koszykarz New Orleans Pelicans Rajon Rondo miał 25 asyst w wygranym 128:113 meczu z Brooklyn Nets. To najlepsze osiągnięcie pod tym względem w lidze NBA od 1996 roku, gdy identyczny wynik zaliczył słynny Jason Kidd.

Zdjęcie Rajon Rondo #9 of the New Orleans Pelicans /Getty Images

Wyczyn 31-letniego Rondo jest tym bardziej godny uwagi, że dokonał tego w ciągu zaledwie 30 minut. Do swoich 25 asyst doświadczony rozgrywający dodał siedem zbiórek i dwa punkty.

- Najważniejszą sprawą jest to, że mamy zwycięstwo. A ja osobiście uwielbiam podawać piłkę - przyznał zawodnik.

Do tej pory najlepszym wynikiem Rondo w karierze były 24 asysty. Rekord NBA wciąż należy do Scotta Skilesa, który w 1990 roku zanotował 30 takich zagrań.