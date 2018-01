DeMarcus Cousins z New Orleans Pelicans wykluczony z gry do końca sezonu!

O ogromnym pechu może mówić DeMarcus Cousins z New Orleans Pelicans. Jeden z najlepszych obecnie koszykarzy ligi NBA, w meczu przeciwko Houston Rockets nabawił się poważnego urazu, który wyklucza go z gry przynajmniej do końca tego sezonu.

15 sekund przed końcem starcia z Rockets, Cousins stanął na linii rzutów wolnych. Chwilę później upadł na parkiet. Zespół z Nowego Orleanu ostatecznie wygrał mecz po zaciętym boju 115:113, ale na kibiców tej drużyny czekała fatalna wiadomość. Okazało się, że Cousins doznał zerwania ścięgna Achillesa.

Jak napisał na Twitterze świetnie poinformowany Adrian Wojnarowski, centra Pelikanów czeka teraz przerwa od sześciu do dziesięciu miesięcy. To ogromny cios dla zespołu. Cousins to jedna z gwiazd ligi. W samym tylko meczu z Rockets zdołał zaliczyć triple-double (15 punktów, 13 zbiórek i 11 asyst). Jego średnie z tego sezonu również są znakomite: 25,4 punktu na mecz oraz 12,9 zbiórek. W pełni zasłużenie znalazł się on w gronie zawodników wybranych do najbliższego Meczu Gwiazd. O występie w nim Cousins może zapomnieć.

27-letni koszykarz znalazł się w bardzo nieciekawym położeniu. Po tym sezonie będzie nieograniczonym wolnym agentem („unrestricted free agent”). Poważna kontuzja na pewno nie wpłynie pozytywnie na negocjacje kontraktowe.

Center z uczelni Kentucky na parkietach ligi zawodowej występuje od 2010 roku, kiedy to z piątym numerem draftu wybrali go Sacramento Kings. W lutym 2017 roku na zasadzie wymiany trafił on stamtąd do zespołu z Nowego Orleanu (oprócz Cousinsa Kings oddali Omri Casspiego, a w drugą stronę powędrowali Tyreke Evans, Buddy Hield, Langston Galloway i dwa wybory w drafcie). Do tej pory czterokrotnie występował w Meczu Gwiazd NBA. Wraz z Anthonym Davisem tworzyli w tym sezonie jeden najbardziej zabójczych duetów wysokich graczy w lidze.