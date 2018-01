Mecz Gwiazd NBA. Andre Drummond zastąpi Johna Walla

Z powodu kontuzji nie ujrzymy już kilku zawodników pierwotnie wyselekcjonowanych do tegorocznego Meczu Gwiazd NBA. Najpierw problemy zdrowotne wykluczyły DeMarcusa Cousinsa, teraz to samo spotkało Johna Walla. Lidera Washington Wizards zastąpi center Detroit Pistons Andre Drummond.

Zdjęcie John Wall (z piłką) i Andre Drummond /Getty Images

Klubowemu koledze Marcina Gortata występ podczas rozgrywanego 18 lutego w Staples Center w Los Angeles spotkania najlepszych koszykarzy świata uniemożliwia kontuzja lewego kolana. Według informacji amerykańskich gazet i serwisów internetowych problem jest na tyle poważny, że znakomitego rozgrywającego nie zobaczymy na parkietach ligi zawodowej od sześciu do ośmiu tygodni.

Władze NBA pospieszyły ze znalezieniem zastępstwa Walla. Jego miejsce zajmie Drummond, który jest w trakcie najlepszego sezonu w karierze, uświetnianego średnimi na poziomie 14,3 punktu oraz 15 zbiórek na mecz. Podkoszowy cieszy się tym wyróżnieniem, lecz kieruje się przy tym przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. - Mój cel numer jeden to zwycięstwa. Zwycięstwa za zwycięstwami. Bardzo mi miło z wyboru do Meczu Gwiazd, aczkolwiek nie chcę popadać w samouwielbienie. Moje główne zmartwienie to pozycja Pistons w ligowej tabeli - uspokajał.

Tegoroczny Mecz Gwiazd wprowadza niemałą zmianę w tworzeniu kadr obu zespołów. W tym roku nie będzie już dwóch ekip reprezentujących Wschód i Zachód. Co prawda z obu konferencji wyselekcjonowani zostali najlepsi i najbardziej popularni zawodnicy, lecz ci tworzyć będą składy według innego klucza. Pierwsze piątki oraz ośmiu rezerwowych wybierali do swoich zespołów kapitanowie LeBron James oraz Stephen Curry, czyli dwaj panowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów od kibiców, którzy internetowo wybierali podstawowe składy na lutowe spotkanie.