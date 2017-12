NBA. Powrót Curry'ego, 141 punktów Warriors

Po jedenastomeczowej przerwie spowodowanej kontuzją stawu skokowego do gry wrócił Stephen Curry. Koszykarz Golden State Warriors zdobył w sobotę aż 38 punktów, a jego zespół w meczu ligi NBA pokonał u siebie Memphis Grizzlies 141:128.

Curry dorobek ten uzyskał w zaledwie 26 minut. 29-letni rozgrywający pokazał to, z czego jest najbardziej znany, czyli rzuty za trzy punkty. Z dystansu trafił w aż 10 z 13 prób. To jego dziewiąty mecz w karierze, w którym co najmniej 10-krotnie trafił zza łuku. Do niego należy rekord NBA trafionych "trójek" w meczu - 13.

"Nie grałem przez prawie cztery tygodnie, więc starałem się cieszyć każdą minutą na parkiecie. To nie rzuca się w oczy, ale jeszcze bardziej niż z trafionych rzutów jestem zadowolony z tego, że nie popełniłem żadnej straty" - podkreślił Curry.

Warriors po pierwszej połowie mieli na koncie 78 punktów, co jest ich najlepszym wynikiem w tym sezonie. Później ich przewaga sięgnęła nawet 21 punktów i kontrolowali przebieg gry.

"Wszystko jest teraz lepsze. Kolacja będzie bardziej smakowała, moja żona będzie wyglądała jeszcze piękniej, a dzieci będą szczęśliwsze. Taki wpływ ma tylko Stephen"- żartował trener Warriors Steve Kerr.

Wśród pokonanych wyróżnili się Hiszpan Marc Gasol - 27 pkt i Tyreke Evans - 22.

Broniący tytułu "Wojownicy" mogą się pochwalić najlepszym bilansem w lidze - 29 zwycięstw i osiem porażek.

Powodów do zadowolenia w dzień 33. urodzin nie miał natomiast LeBron James. Gwiazdor Cleveland Cavaliers zdobył co prawda 29 pkt, ale jego zespół przegrał trzeci mecz z rzędu - tym razem na wyjeździe z Utah Jazz 101:104.

Za zepsucie Jamesowi urodzin odpowiada przede wszystkim Donovan Mitchell. Grający w NBA pierwszy sezon 21-latek również uzyskał 29 pkt.

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 93:79

Orlando Magic - Miami Heat 111:117

New Orleans Pelicans - New York Knicks 103:105

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 104:89

Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 104:101

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 141:128

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 102:107

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Boston 29 10 .744

2. Toronto 24 10 .706

3. NY Knicks 18 18 .500

4. Philadelphia 16 19 .457

5. Brooklyn 13 22 .371

CENTRAL DIVISION

1. Cleveland 24 12 .667

2. Detroit 20 15 .571

3. Milwaukee 19 15 .559

4. Indiana 19 17 .528

5. Chicago 13 22 .371

SOUTHEAST DIVISION

1. Washington 20 16 .556

2. Miami 19 17 .528

3. Charlotte 13 22 .371

4. Orlando 12 25 .324

5. Atlanta 10 26 .278

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Minnesota 22 14 .611

2. Oklahoma City 20 16 .556

3. Denver 19 17 .528

4. Portland 18 17 .514

5. Utah 16 21 .432

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 29 8 .784

2. LA Clippers 15 19 .441

3. Phoenix 14 23 .378

4. Sacramento 12 23 .343

5. LA Lakers 11 23 .324

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 25 9 .735

2. San Antonio 25 12 .676

3. New Orleans 18 18 .500

4. Dallas 12 25 .324

5. Memphis 11 25 .306