NBA. Trener ściągnął go z boiska. Marc Gasol: Nie podoba mi się to

Marc Gasol nie ukrywał rozczarowania po porażce Memphis Grizzlies u siebie z Brooklyn Nets 88:98. W innych niedzielnych meczach NBA Chicago Bulls ulegli Miami Heat 93:100, a Minnesota Timberwolves pokonali Phoenix Suns 119:108.

Zdjęcie Marc Gasol /AFP

Brooklyn Nets do pierwszego zwycięstwa po trzech porażkach z rzędu poprowadził DeMarre Carroll, który zdobył 24 punkty. Trevor Booker dołożył 16 punktów i 11 zbiórek. W drużynie gości po 18 oczek zdobyli Marc Gasol i Tyreke Evans. Gasol tylko dwa punkty rzucił w drugiej połowie, bowiem trener David Fizdale na rozstrzygający okres meczu zdjął go z parkietu.

"Nie wiem dlaczego tak się stało. To dla mnie pierwszy raz i nie podoba mi się to. Odebrałem to bardzo osobiście" - nie ukrywał po meczu Gasol.

Wcześniej trener Fizdale tłumaczył, że podjął taką decyzję w oparciu o dobrą postawę rezerwowych.

Do trzeciego zwycięstwa z rzędu Miami Heat poprowadził na wyjeździe Goran Dragić, który w wyjazdowym meczu z Chicago Bulls zdobył 24 punkty, z czego 14 w czwartej kwarcie. Taki sam dorobek dla "Byków" zanotował Jerian Grant. Świetny występ w barwach Chicago Bulls zaliczył również Denzel Valentine, który zdobył 14 punktów oraz zanotował 13 zbiórek i siedem asyst. Mimo tego zespół z Chicago poniósł piątą porażkę z rzędu.

Do zwycięstwa zespół Minnesoty Timberwolves nad Phoenix Suns 119:108 poprowadził Karl-Anthony Towns, który zdobył 32 punkty oraz zaliczył 12 zbiórek, osiągając 16. double-double. 25 oczek dołożył Jimmy Butler.





Wyniki niedzielnych meczów NBA:

Chicago Bulls - Miami Heat 93:100

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 119:108

Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 88:98