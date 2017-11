NBA. "Wojownicy" odrobili 24-punktową stratę i wygrali w Filadelfii

Broniący tytułu koszykarze Golden State Warriors mieli na początku trzeciej kwarty 24 punkty straty, ale ostatecznie wygrali w Filadelfii z zespołem 76ers 124:116 w lidze NBA. Bohaterem gości był Stephen Curry, który miał 35 punktów i po pięć zbiórek i asyst.

Zdjęcie Stephen Curry (z lewej) i Kevin Durant /AFP

Gospodarze prowadzili 47:28 po pierwszej i 74:52 po drugiej kwarcie, a na początku trzeciej jeszcze bardziej powiększyli przewagę. Wówczas jednak "Wojownicy" zaczęli grać znacznie lepiej i zdołali odwrócić losy meczu. W tym sezonie nikomu nie udało się wygrać, mając tak wiele punktów do odrobienia.

Kevin Durant zdobył 27 punktów dla gości, a w zespole rywali najlepsi byli Ben Simmons - 23 pkt i 12 asyst oraz Joel Embiid - 21 pkt.

"To, jak graliśmy w pierwszej połowie, było zawstydzające. Nie byliśmy skupieni, po prostu nie nawiązaliśmy walki" - ocenił trener "Wojowników" Steve Kerr, cytowany w serwisie espn.com.

Szkoleniowiec już w czwartej minucie pierwszej kwarty wziął drugi czas, wściekły z powodu złego ustawienia drużyny.

"To była moja wina. Trener wziął czas, mówił nam o koncentracji i zachowaniu w środku pola. Wiedziałem, co mam robić, ale jak tylko wróciłem na parkiet - wszystko zapomniałem. To jest nie do przyjęcia, że nie wiem, co mam robić z piłką" - przyznał Curry.

Było to 12. zwycięstwo Warriors w tym sezonie. Na koncie mają też cztery porażki. Bilans 76ers to 8-7.

W innym sobotnim meczu Boston Celtics odnieśli 15. zwycięstwo z rzędu, wygrywając na wyjeździe z Atlanta Hawks 110:99. Ponad połowę wszystkich punktów dla gości uzyskali Kyrie Irving - 30 i Jaylen Brown - 27. Drużyna z Bostonu jest coraz bliżej wyrównania klubowego rekordu kolejnych wygranych z sezonu 2008/09, kiedy cieszyła się z 19 zwycięstw z rzędu.

Niechlubny rekord klubu wyrównali za to w sobotę Orlando Magic, którzy przegrali przed własną publicznością z Utah Jazz 85:125. Nigdy w historii NBA nie ponieśli wyższej porażki, grając we własnej hali. Rywale zakończyli z kolei serię trzech przegranych meczów.

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:

Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers 102:87

Orlando Magic - Utah Jazz 85:125

Atlanta Hawks - Boston Celtics 99:110

Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 116:124

Memphis Grizzlies - Houston Rockets 83:105

Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 111:79

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 102:90

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P Proc.

1. Boston 15 2 .882

2. Toronto 10 5 .667

3. NY Knicks 8 7 .533

4. Philadelphia 8 7 .533

5. Brooklyn 6 9 .400

CENTRAL DIVISION

1. Detroit 10 5 .667

2. Cleveland 9 7 .563

3. Milwaukee 8 7 .533

4. Indiana 8 8 .500

5. Chicago 3 10 .231

SOUTHEAST DIVISION

1. Washington 9 6 .600

2. Orlando 8 8 .500

3. Miami 7 8 .467

4. Charlotte 6 9 .400

5. Atlanta 3 13 .188

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Minnesota 10 5 .667

2. Denver 9 6 .600

3. Portland 9 7 .563

4. Oklahoma City 7 8 .467

5. Utah 7 10 .412

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 12 4 .750

2. LA Lakers 6 10 .375

3. Phoenix 6 11 .353

4. LA Clippers 5 10 .333

5. Sacramento 4 12 .250

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 13 4 .765

2. San Antonio 10 6 .625

3. New Orleans 8 8 .500

4. Memphis 7 8 .467

5. Dallas 3 14 .176