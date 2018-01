NHL. Buffalo Sabres - New York Rangers 2-3 po dogrywce w Winter Classic

Dziesiąty Winter Classic w NHL dla hokeistów New York Rangers! W poniedziałek pokonali Buffalo Sabres 3-2 po dogrywce. Mecz rozegrano na baseballowym stadionie Citi Field, na którym na co dzień występuje ekipa New York Mets.

Zdjęcie Robin Lehner z Buffalo Sabres broni strzał Michaela Grabnera z New York Rangers /AFP

Mecz oglądał komplet 41 821 widzów.

Hokeiści Buffalo Sabres słabo radzą sobie w obecnym sezonie i poniedziałkowe spotkanie także rozpoczęli źle. Nie minęło 40 sekund, a Zach Bogosian zdzielił pięścią w twarz Mikę Zibanejada i trafił na ławkę kar. Robin Lehner musiał co chwilę bronić kolejne strzały, nawet gdy siły na lodzie się wyrównały. Gol dla Rangersów wisiał w powietrzu i w końcu w 5. minucie strzelił go Paul Carey. Przewagę nowojorczyków drugim golem udokumentował Michael Grabner w 9. minucie.



Na lodzie polała się krew, gdy Evander Kane atakując rywala w końcówce pierwszej tercji, został uderzony przez niego kijem i na dodatek nieszczęśliwie wpadł na bandę. Zjechał z tafli o własnych siłach, ale z rozbitym nosem.



Na początku drugiej części to "Szable" atakowały w przewadze i wykorzystały okazję. Sam Reinhart trafił z bliska i zdobył kontaktową bramkę. Chwilę wcześniej mogło być 3-0, bo Grabner ruszył z kontrą, ale nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Niewiele brakowało, a w 31. minucie byłby remis, ale nowojorczyków uratowała poprzeczka po strzale Kane'a.



Wyrównał Rasmus Ristolainen kapitalnym strzałem z nadgarstka z niebieskiej linii. Henrik Lundqvist był zasłonięty, a na dodatek krążek wpadł do siatki tuż przy spojeniu słupka z poprzeczką.

W dogrywce rozgrywanej trzech na trzech oba zespoły wymieniały ciosy, aż Jacob Josefson osłabił "Szable" po tym, jak podciął rywala po stracie krążka. Nowojorczycy szybko wykorzystali grę w przewadze i T.J. Miller zdobył zwycięskiego gola.

Mirosz

Buffalo Sabres - New York Rangers 2-3 po dogrywce (0-2, 1-0, 1-0; 0-1)

Bramki:

0-1 Paul Carey (4.09; Fast, Nieves)

0-2 Michael Grabner (8.20; Hayes, Miller)

1-2 Sam Reinhart (20.56 w przewadze; Okoposo, Ristolainen)



2-2 Rasmus Ristolainen (40.27; O'Reilly, Okoposo)

2-3 T.J. Miller (62.43 w przewadze; Shattenkirk, Zuccarello)