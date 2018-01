Były prezes Ruchu Chorzów został zwolniony z aresztu

B. prezes Ruchu Chorzów Dariusz S., podejrzany o korumpowanie b. szefa urzędu skarbowego w Sosnowcu, został zwolniony z aresztu. Prokuratura, która zarzuca S., że wręczył urzędnikowi kilkadziesiąt tys. zł łapówki, uchyliła stosowanie tego środka zapobiegawczego.

Zdjęcie Dariusz S. jest podejrzany o wręczenie łapówki /Fot. Michał Chwieduk/REPORTER /East News

Dariusz S. był aresztowany od czerwca ub.r. Jest jedną z dziewięciu osób, które usłyszały zarzuty w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach.

Podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych wręczanych przez pozostałych podejrzanych były naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcin K. w sierpniu ub.r. popełnił samobójstwo w areszcie.

Informację o uchyleniu aresztu wobec S. przekazała w środę Beata Salamon z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. "Prokurator uznał, że stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Dariusza S. nie jest już konieczne, by zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania" - powiedziała prokurator.

Wobec Dariusza S. zastosowano inne środki zapobiegawcze - 100 tys. zł poręczenia majątkowego, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.

Śledztwo toczy się od października 2016 roku. Marcin K. został aresztowany w lutym 2017 r., po zatrzymaniu został odwołany ze stanowiska. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty dotyczące popełnienia 30 przestępstw. Łączna kwota korzyści majątkowych, jakie miał przyjąć, przekracza 600 tys. zł.

Tego samego dnia co naczelnika zatrzymano również prezesa klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec Marcina Jaroszewskiego (zgodził się na podawanie pełnych danych) i przedsiębiorcę Piotr D. Ten ostatni usłyszał zarzut wręczenia naczelnikowi korzyści majątkowej, a prezes Zagłębia jest podejrzany o to, że obiecał urzędnikowi korzyść w postaci dwóch biletów na mecz Legia Warszawa - Ajax Amsterdam. Biletów ostatecznie nie przekazał. Obaj zostali zwolnieni za poręczeniem majątkowym.

W czerwcu ub.r. ABW zatrzymała Dariusza S. - byłego prezesa i byłego udziałowca Ruchu - a także dyrektora sportowego Cracovii, a w przeszłości wiceprezesa Ruchu Mirosława M., którzy także mieli korumpować naczelnika urzędu skarbowego. Według śledztwa obaj mieli przekazać naczelnikowi sosnowieckiego urzędu korzyści majątkowe o łącznej wartości 72 tys. zł, a miało to związek z funkcjonowaniem Fundacji Ruchu Chorzów oraz Ruchu Chorzów SA. Do popełnienia tych przestępstw miało dojść od marca 2015 roku do kwietnia 2016 r.

W tym samym śledztwie zatrzymano też m.in. Kazimierza K., przedsiębiorcę powiązanego z branżą górniczą, który także jest podejrzany o wręczenie naczelnikowi korzyści majątkowych.

Po śmierci Marcina K. przedstawiciele prokuratury, pytani, jak samobójstwo głównego podejrzanego wpłynie na dalszy tok śledztwa odpowiadali, że były naczelnik złożył wyjaśnienia, które są "pełnowartościowym dowodem".

Prok. Salamon powiedziała w środę, że śledztwo jest wielowątkowe i w dalszym ciągu rozwojowe.