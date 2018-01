Nice I liga. Stal Mielec rozpoczęła przygotowania do walki o Ekstraklasę

Stal Mielec, która zamierza walczyć o awans do Ekstraklasy, rozpoczęła w poniedziałek przygotowania do rundy wiosennej Nice I ligi.

Podczas pierwszych zajęć ćwiczyło 22 zawodników. Jak poinformował rzecznik prasowy klubu Przemysław Cynkier nie było bramkarza Radosław Majeckiego, który ma z Legią Warszawa polecieć na zgrupowanie do USA oraz Tomasza Libery (także golkiper). Rozwiązał on kontrakt za porozumieniem stron. Zabrakło także pomocnika Przemysława Lecha, który przechodzi rehabilitację, podobnie jak napastnik Łukasz Wroński.



Co prawda w poniedziałek ćwiczył inny zawodnik drugiej linii Piotr Marciniec, ale od wtorku ma rozpocząć testy w Piaście Gliwice. Trzyletni kontrakt ze Stalą podpisał napastnik Andreja Prokić. Ma on obowiązywać trzy lata, od początku sezonu 2018/19. Czynione są starania, aby przyszedł z GKS Katowice już zimą.



W zimowych planach dwukrotnego mistrza Polski (1973, 1976) jest m.in. zgrupowanie w Turcji, w dniach 5-16 lutego. Zimą zespół ma rozegrać sześć sparingów (w tym podczas pobytu za granicą trzy). W pierwszym z nich zmierzy się z Cracovią (20 stycznia, w Mielcu), a w drugim ze Stalą Stalowa Wola (27 stycznia, na boisku rywala). Poza tym ma zagrać towarzysko (przeciwnicy są w trakcie załatwiania) 8, 11 i 14 lutego w Turcji. Jeszcze przed wznowieniem rozgrywek ligowych podopieczni Zbigniewa Smółki zmierzą się na Słowacji z FK Poprad.



Mielczanie po raz kolejny zorganizują "Turniej dawnych mistrzów", tym razem 3 lutego. Oprócz gospodarzy zagrają w nim Pogoń Lwów, Stal Rzeszów i Szombierki Bytom.



Jak poinformował klub, do tej pory sprzedano ponad 800 karnetów na wiosenne spotkania pierwszoligowców. Celem jest, aby kibice kupili ich co najmniej 1939, aby w ten sposób symbolicznie nawiązać do daty powstania Stali.



Po grach jesiennych mielczanie w tabeli pierwszej ligi zajmują piąte miejsce z dorobkiem 31 punktów. Jednak do drugiej Odry Opole tracą tyko trzy punkty, zaś do lidera Chojniczanki Chojnice - cztery.