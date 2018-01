Petteri Forsell wraca do Polski. Pomoże Miedzi w awansie?

Petteri Forsell oficjalnie wrócił do Miedzi Legnica. Zawodnik, który ma na koncie występy w reprezentacji Finlandii ma pomóc dolnośląskiej ekipie dostać się w końcu do Ekstraklasy. Wcześniej grał tam w latach 2016-2017.

Zdjęcie Petteri Forsell /Resmi Siteden Alınmıştır

27-letni pomocnik w czasie swoich występów dla "Miedzianki" był jedną z najważniejszych postaci w drużynie, która od kilku sezonów niezmiennie za cel ma awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Problemem piłkarza była jednak dieta, a właściwie jej brak, co przełożyło się na nadmierną ilość tkanki tłuszczowej. Nie przeszkodziło mu to jednak w wykręceniu bardzo dobrych statystyk – 19 bramek i 10 asyst w 44 spotkaniach.

Dzięki temu zainteresowała się nim po poprzednim sezonie Cracovia. Problemy zaczęły się, gdy w Krakowie doszło do zmiany szkoleniowca. Michał Probierz nie miał zamiaru tolerować mało sportowego trybu życia Fina i po badaniach ostatecznie z niego zrezygnowano.

Forsell na pół roku trafił do Szwecji, do grającego na najwyższym szczeblu Orebro SK. Tam zagrał w ośmiu meczach ligowych, ale nie to było głównym celem. Trenując z zespołem Allsvenskan reprezentant Finlandii wziął się nieco za siebie i sylwetką bardziej przypomina już zawodowego sportowca. Miedź natomiast przed rundą wiosenną potrzebuje wzmocnień. Obecnie dolnośląska drużyna na półmetku traci do miejsca premiowanego awansem 3 punkty. Dlatego zdecydowano się na podpisanie dobrze znanego już gracza, którego nowy kontrakt obowiązuje do czerwca 2019.