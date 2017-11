FC Koeln - Arsenal Londyn w Lidze Europejskiej. Zapowiedź meczu

Zaledwie czterech serii spotkań potrzebowali piłkarze londyńskiego Arsenalu, by zapewnić sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Europy. W czwartek piłkarze Arsene'a Wengera walczyć będą w Kolonii o przypieczętowanie pierwszego miejsca w grupie H, a spotkanie z RheinEnergieStadion od godziny 19:00 można będzie obejrzeć w Eurosporcie 1.

Zdjęcie Alexis Sanchez (L) z Arsenalu oraz Simon Zoller (w środku) i Marco Hoger z FC Koeln /Richard Heathcote /Getty Images

"Kanonierzy" przystąpią do czwartkowego meczu w znakomitych nastrojach.

W sobotę pokonali przecież Tottenham 2-0 w derbach północnego Londynu, dzięki czemu nie tylko poprawili swoje notowania u kibiców, ale również zbliżyli się do lokalnych rywali w tabeli Premier League. Większość bohaterów tego spotkania zapewne otrzyma w czwartek od francuskiego menedżera wolne, ale w szerokim składzie Arsenalu nie brakuje piłkarzy, którzy w Kolonii będą mieli coś do udowodnienia.

Kimś takim jest na pewno Olivier Giroud. Rosły i znakomicie grający głową francuski napastnik w bieżącym sezonie tylko trzykrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Dwukrotnie miało to miejsce właśnie w meczach Ligi Europy, lecz 31-latek nie ma wciąż na rozkładzie bramkarza "Kozłów".

Francuz był bardzo aktywny w wygranym przez jego zespół 3-1 wrześniowym meczu tych drużyn, lecz dla "Kanonierów" akurat wtedy trafiali Bośniak Sead Kolasinac, Chilijczyk Alexis Sanchez i Hiszpan Hector Bellerin.

Ponure nastroje panują za to w Kolonii. W poprzedniej kolejce Ligi Europy prowadzony przez Petera Stoegera zespół wygrał co prawda aż 5-2 z BATE Borysów, lecz sen z powiek piłkarzom i kibicom spędza beznadziejna postawa ekipy w rozgrywkach Bundesligi. Po 12 kolejkach FC Koeln zajmuje bowiem ostatnią, 18. pozycję w tabeli, a w swoim dorobku ma zaledwie dwa zdobyte punkty i traci aż osiem do bezpiecznego 15. miejsca. Władze klubu nie chcą jednak zwalniać austriackiego szkoleniowca.

- Pracuje on u nas z sukcesami od czterech lat i wciąż ma wsparcie piłkarzy, a także kibiców. Zespół jest dobrze przygotowany i podjęcie standardowej w takiej sytuacji decyzji o zmianie trenera nic by w naszych wynikach nie zmieniło - powiedział dyrektor wykonawczy klubu z Kolonii Alexander Wehrle.

W czwartkowym meczu z Arsenalem niemiecki zespół będzie walczył zatem nie tylko o przedłużenie nadziei na wyjście z grupy, ale również o złapanie formy na kolejne spotkania ligowe. Na pewno piłkarze FC Koeln będą mogli liczyć na wsparcie swoich fanów. We wrześniu aż 20 tysięcy z nich zjawiło się w Londynie, na RheinEnergieStadion można zatem spodziewać się kompletu 50 tysięcy kibiców.

Wojciech Malinowski