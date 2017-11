Liga Europejska: FK Astana - Villarreal CF 2-3. Awans Hiszpanów

FK Astana przegrała 2-3 (1-1) z Villarrealem w meczu 5. kolejki Ligi Europejskiej. "Żółta Łódź Podwodna" zapewniła sobie awans do 1/16 finału.

Zdjęcie Dmitrij Szomko w pojedynku z Danielem Rabą /AFP

Mistrz Kazachstanu, który wyeliminował w eliminacjach Ligi Mistrzów Legię Warszawa, grę w Europa League rozpoczął od porażki z Villarrealem, ale następnie zremisował ze Slavią Praga i dwukrotnie pokonał Maccabi Tel Awiw. Hiszpanie w Europie jeszcze nie przegrali, zdobywając osiem punktów w czterech meczach.



Mecz lidera z wiceliderem grupy A Ligi Europejskiej lepiej mógł się rozpocząć dla zespołu Javiera Callejy. Oko w oko z bramkarzem Kazachów stanął Nicola Sansone, ale nie trafił w światło bramki.

"Żółta Łódź Podwodna" miała przewagę i stwarzała kolejne okazje. Świetną szansę miał Pablo Fornals, ale znakomite wyjście z bramki Nenada Ericia uratowało pogromców Legii.



Niewykorzystane okazje zemściły się na Hiszpanach. W 22. minucie Junior Kabananga otrzymał piłkę na 25. metrze i przymierzył idealnie w samo okienko.



Na 2-0 mógł podwyższyć Patrick Twumasi, który huknął z obrębu z pola karnego. Znakomicie spisał się jednak Barbosa.

Chwilę później "Żółta Łódź Podwodna" wyrównała. Po szybkiej akcji prawym skrzydłem i strzałem po długim rogu trafił Daniel Raba.



W 58. minucie Villarreal powinien wyjść na prowadzenie. Piłkę na własnej połowie stracił Serikżan Mużikow, a ta dotarła do Carlosa Bakki, który uderzył niesygnalizowanie. Pech chciał, że piłka odbiła się od jednego z obrońców i minęła słupek bramki.



"Żółta Łódź Podwodna" dopięła swego w 64. minucie. Dwie minuty po wejściu na murawę, na listę strzelców wpisał się Cedric Bakambu.



Kongijczyk postawił także kropkę nad "i" przy zwycięstwie Hiszpanów. W 83. minucie Bakambu dopadł do piłki i sprytnym strzałem pokonał Ericia.



Villarreal spuścił z tonu i przypłacił to - stratą bramki. Trochę z przypadku do piłki, w polu karnym Barbosy, dopadł Twumasi i świetnym strzałem zmniejszył rozmiary porażki. Do Ghańczyka tuż po trafieniu dobiegł kibic, który objął go i chciał wręczyć mu jakąś koszulkę.



Zdjęcie Twumasiego z radości chciał objąć jeden z kibiców / INTERIA.PL

W końcówce Kazachowie zaatakowali cały zespołem, ale nie potrafili zdobyć wyrównującej bramki.

Wygrana zapewniła Villarrealowi awans do 1/16 finału Ligi Europejskiej. FK Astana zagra o awans w Pradze ze Slavią.

KK



FK Astana - Villarreal CF 2-3

1-0 Junior Kabananga (22.)

1-1 Daniel Raba (40.)

1-2 Cedric Bakambu (64.)

1-3 Cedric Bakambu (83.)

2-3 Patrick Twumasi (89.)