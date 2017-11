Anderlecht - Bayern 1-2. Thiago z poważnym urazem, kilkumiesięczna przerwa

Spełnią się najgorsze obawy Bayernu Monachium? Thiago, który doznał urazu przed końcem pierwszej połowy i zszedł z boiska, najprawdopodobniej nie zagra przez kilka miesięcy. Hiszpański pomocnik uszkodził mięsień uda. W 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Bayern pokonał na wyjeździe Anderlecht Bruksela 2-1.

Zdjęcie Thiago /AFP Liga Mistrzów Liga Mistrzów: Anderlecht - Bayern Monachium 1-2 w meczu piątej kolejki

Do feralnej sytuacji doszło jeszcze przed przerwą. W jednej z sytuacji Thiago doznał urazu i poprosił o pomoc medyczną. W 44. minucie spotkania został zmieniony przez Jamesa Rodrigueza.

Od razu pierwsze diagnozy nie były pozytywne, a piłkarz ponoć miał opuścić stadion o kulach. Po meczu koledzy z boiska i trener Bayernu Jupp Heynckes wypowiadali się w podobnym tonie "nie wygląda to dobrze, potrzebne są dokładnie badania, ale na pewno nie zobaczymy go na jutrzejszym treningu".

- Nie jest dobrze. Myślę, że czeka go przynajmniej kilkumiesięczna przerwa. To jakiś poważny uraz mięśniowy - dodał dyrektor sportowy zespołu Hasan Salihamidzić. Oficjalna diagnoza nie została jeszcze podana, ale pomocnik najprawdopodobniej uszkodził mięśnie uda.

To kolejna poważna kontuzja Thiago od momentu przejścia do Bayernu.

Najbardziej pechowe były dla niego sezony 2013/2014 i 2014/2015. Wówczas najpierw zerwał więzozrost, a później więzadła w kolanie.

Bayern ostatecznie pokonał Anderlecht 2-1 w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Do zwycięstwa przyczynił się Robert Lewandowski, który strzelił gola. Było to jego 50. trafienie w tym roku. Ta wygrana zapewniła Bayernowi awans do fazy pucharowej. Wcześniej dokonało tego PSG. Celtic i Anderlecht będą walczyć o trzecie miejsce, które premiuje grą w Lidze Europy.

