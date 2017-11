Antonio Conte: W tym sezonie Chelsea imponuje charakterem

​Menedżer Chelsea Antonio Conte nie krył swojej radości po tym, jak jego podopieczni zareagowali w środę na niepowodzenia w tym sezonie. Po porażce 0-3 w ubiegłym miesiącu z AS Roma, w piątej serii spotkań grupy C Ligi Mistrzów "The Blues" pokonali na wyjeździe Karabach Agdam 4-0, odzyskując prowadzenie w tabeli i zapewniając sobie awans do fazy pucharowej.

Zdjęcie Antonio Conte /AFP Liga Mistrzów Liga Mistrzów: Karabach Agdam - Chelsea Londyn 0-4 w piątej kolejce

- Ta grupa piłkarzy pokazuje niesamowity charakter - podkreślił zaraz po meczu Conte. - Od początku tego sezonu musieliśmy mierzyć się z wieloma problemami. Nasza odpowiedź na nie zawsze była pozytywna, no prawie zawsze. Na pewno druga połowa meczu z Romą była zła w naszym wykonaniu. Jednak ci piłkarze każdego dnia pokazują wielkie zaangażowanie, ogromną wolę walki - podkreślił Włoch.

Conte po raz kolejny krytycznie odniósł się do braku odpoczynku między meczami ligowymi i tymi w pucharach. Już w sobotę jego podopieczni zagrają w Premier League na wyjeździe z Liverpoolem.

- Tylko jeden dzień na odpoczynek i jeden na przygotowania do tak wielkiego meczu, to stanowczo zbyt mało. Nie będzie łatwo, tak nie powinno być. Nie szukam wymówek, tak wygląda rzeczywistość - ocenił Conte.

W lidze angielskiej "The Blues" zajmują trzecie miejsce, ze stratą dziewięciu punktów do Manchesteru City. Z ostatnich pięciu meczów na Anfield wygrali dwa i zremisowali trzy.

