Karabach - Chelsea. Conte: To będzie najważniejszy sprawdzian

Chelsea chce wywalczyć awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a kluczowe do tego będzie zwycięstwo w środowym meczu z Karabachem. - Komplet punktów pomoże nam poradzić sobie z presją w kolejnych tygodniach napiętego kalendarza - powiedział menedżer "The Blues" Antonio Conte.

Mistrzowie Premier League po czterech seriach spotkań zajmują drugie miejsce w grupie, z czterema punktami przewagi nad trzecim Atletico Madryt. Aby zapewnić sobie awans, potrzebują już tylko jednego zwycięstwa w nadchodzących dwóch meczach.

Conte nie chce pozostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę i sprawę awansu chce załatwić w wyjazdowym spotkaniu z mistrzem Azerbejdżanu, którego piłkarze jest Jakub Rzeźniczak. To pozwoliłoby jego piłkarzom na pewien komfort i chwilę oddechu w napiętym kalendarzu. Do końca roku pozostało im do rozegrania jeszcze 12 meczów.

- To będzie dla nas najważniejszy sprawdzian w tym sezonie. Jeśli pokonamy Karabach, awansujemy do kolejnej fazy Ligi Mistrzów już teraz, a to będzie miało znaczenie w kontekście kolejnych dni. Końcówka roku będzie bowiem dla nas niezwykle pracowita. Zwycięstwo będzie dla nas bardzo cenne - przyznał Conte.

- Wiemy, że nie będzie łatwo. Oni dwukrotnie zremisowali przecież z Atletico Madryt. Bardzo ważne jest zachowanie koncentracji, praca i walka o komplet punktów - podkreślił włoski menedżer.

W Premier League Chelsea do prowadzącego Manchesteru City traci dziewięć punktów. Zajmujący trzecie miejsce w tabeli "The Blues" w sobotę zagrają na wyjeździe z piątym Liverpoolem.