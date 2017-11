Karabach Agdam z Jakubem Rzeźniczakiem w składzie uległ 0-4 Chelsea Londyn w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Absolutnym bohaterem londyńczyków został Willian, który strzelił dwa gole i wywalczył dwa rzuty karne. "The Blues" zapewnili sobie awans do kolejnej rundy Champions League.

Zdjęcie Maksim Medvedev (L) w pojedynku powietrznym z Edenem Hazardem (P) /Kirill Kudryavtsev /AFP

Chelsea przed spotkaniem zajmowała drugie miejsce w tabeli grupy C, punkt za plecami AS Roma. Z kolei Karabach w czterech spotkaniach zgromadził na koncie dwa punkty i mógł liczyć, że przy dobrym wyniku z "The Blues" zachowa szanse na awans do Ligi Europy.



W wyjściowym składzie Karabachu znalazł się Jakub Rzeźniczak, a także znany z gry dla Wisły Kraków Wilde-Donald Guerrier.

Pierwsze uderzenie w 4. minucie oddał Cesc Fabregas, lecz płaski strzał nie sprawił problemów bośniackiemu bramkarzowi Ibrahimowi Sehiciowi. Pięć minut później dość nieoczekiwanie przed szansą stanęli gospodarze, gdy niefrasobliwie piłkę pod własnym polem karnym stracił Davide Zappacosta. Strzał Mahira Madatova został jednak zablokowany.

Kolejne ostrzeżenie Karabach wysłał w 12. minucie spotkania. Maksim Medvedev rozpędzony wpadł w pole karne rywala i zagrał do nadbiegającego partnera, a strzał Madatova odbił się od poprzeczki. Dobijać próbował jeszcze Richard, lecz bez powodzenia.

Szansę na sprawienie niespodzianki zmalały jednak niemal do zera jeszcze przed upływem 20. minuty. Wychodzącego na czystą pozycję Williana na ziemię powalił Rashad Sadygov. Arbiter nie wahał się podyktować karnego i ukarał kapitana Karabachu czerwoną kartką. "Jedenastkę" na gola zamienił Eden Hazard.

Chelsea, która już przed tym spotkaniem była niemal pewna awansu, przeważała, ale nie forsowała tempa. Co jakiś czas gracze Antonia Conte gościli jednak w polu karnym Sehicia, jak wtedy, gdy głową piłkę uderzał Hazard, ale golkiper był na posterunku.

W 36. minucie na 2-0 podwyższył Willian po dwójkowej akcji z Hazardem. 29-letniego Brazylijczyka nie upilnował Rzeźniczak, a bramkarz był bezradny wobec płaskiego strzału z dziesięciu metrów.

Tuż przed końcem pierwszej połowy Rzeźniczak został ukarany żółtą kartką za faul na rozpędzonym Pedro.

W przerwie trener gospodarzy Gurban Gurbanow zdecydował się na przeprowadzenie jednej zmiany. Za Matadova na boisku pojawił się Joshgun Diniyev. W 52. minucie z dobrej strony ponownie pokazał się Sehić, który wybronił strzał Pedro w sytuacji sam na sam.

Chelsea nie forsowała tempa, mając już uzyskany korzystny wynik oraz liczebną przewagę. Gospodarze, którzy w pierwszej połowie śmiało kontratakowali, opadli z sił i skupiali się głównie na uniknięciu pogromu.

Dwie znakomite sytuacje tuż po wejściu na boisko miał Alvaro Morata, który zmienił Hazarda. Najpierw jednak fatalnie spudłował w sytuacji sam na sam z Sehiciem, a gdy już piłkę do bramki skierował, to na spalonym był podający Azpilicueta i arbiter gola nie uznał.

W 71. minucie drugi rzut karny wywalczył Willian, tym razem faulowany przez Medvedeva. Do piłki podszedł Fabregas i pewnie pokonał bramkarza Karabachu, choć strzelać musiał dwukrotnie. Za pierwszym razem piłkarze wbiegli w pole karne przed oddaniem strzału i sędzia nakazał powtórzenie karnego. Hiszpan strzelił płasko w swój lewy róg i podwyższył na 3-0.

Willian był dziś bezsprzecznie najlepszy na boisku i do dwóch wywalczonych karnych dorzucił drugiego gola. Pod koniec spotkania huknął sprzed pola karnego i piłka po raz czwarty zatrzepotała w siatce bramki gospodarzy.

Wynik ten zapewnił Chelsea awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Wojciech Górski

Karabach Agdam - Chelsea Londyn 0-4 (0-2)

Bramki: 0-1 Hazard (21. z rzutu karnego), 0-2 Willian (36.), 0-3 Fabregas (71. z rzutu karnego), 0-4 Willian (81.)



Żółte kartki: Rzeźniczak, Medvedev - Alonso



Czerwona kartka: Sadygov (19. min)



Karabach: Sehić - Medvedev, Sadygov (19. cz.k.), Rzeźniczak, Agolli - Guerrier (81. Yunuszada), Richard, Garayev, Madatov (46. Diniyev) - Michel - Ndlovu (85. Quintana)



Chelsea: Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Ruediger - Zappacosta, Kante (75. Drinkwater), Fabregas, Alonso (58. Cahill) - Willian, Hazard (65. Morata), Pedro