Liga Mistrzów: Spartak Moskwa - NK Maribor 1-1

Spartak Moskwa zremisował 1-1 (0-0) z Mariborem w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Piłkarze gospodarzy bardzo mocno zmniejszyli szanse na awans do 1/8 finału. O 20.45 drugi mecz grupy E. Sevilla przed własną widownią zagra z Liverpoolem.

Zdjęcie Quincy Promes (z lewej) w pojedynku z Blazem Vrhovecem /AFP

Wydawało się, że Spartak będzie zespołem skazanym na trzecie miejsce w grupie. Szczęśliwy remis z Liverpoolem (1-1), a następnie sensacyjne rozbicie w pył Sevilli (5-1) sprawiły, że Rosjanie bardzo żałowali remisu z Mariborem na inaugurację rozgrywek. Tam było także 1-1.

Od pierwszych minut wtorkowego meczu miejscowi robili wszystko, by wziąć rewanż na mistrzach Słowacji. Zrobili spory rozpęd, ale przez pierwsze 45 minut walili głową w mur. Na uwagę zasłużyła tylko główka Ze Luisa z 26. minuty. W drugiej połowie sytuacja bardzo długo się nie zmieniała. Spartak znowu był bezradny w ofensywie, a najgroźniejszą akcją była kolejna główka Ze Luisa - w 76. minucie.

Maribor zaliczył w Moskwie tylko dwa zrywy. W 50. minucie z rzutu wolnego dośrodkowywał Dare Vrsić, a wolejem w słupek trafił Marco Suler. Centymetry dzieliły byłego stopera Legii Warszawa od sensacyjnego prowadzenia. Do doliczonego czasu gry piłkarze Darko Milanicia zapomnieli o ofensywie.

W obronie mistrza Słowacji równie dobrze mógł stać Zdeno Chara, hokejowy obrońca Boston Bruins, idol wielu Słowaków. Maribor od 60. minuty grał całą drużyną przed linią rozegrania piłki przez drużynę Spartaka. Typowy "hokejowy zamek" i wybijanki, to sprawdzało się do 82. minuty. Wtedy przypadkową asystą popisał się Lorenzo Melgarejo. Paragwajczyk wdarł się z piłką w pole karne, jego strzał został zablokowany, a z dobitką zdążył Ze Luis, który wtoczył w futbolówkę do bramki zdezorientowanego Jasmina Handanovicia.

Spartak prowadzenie w Mariborze stracił na pięć minut przed końcem meczu, we wtorek znowu pokpił sprawę i dał wbić sobie gola w doliczonym czasie gry. Piłkę w polu karnym dostał Tavares, który następnie wystawił ją Jasminowi Masanoviciowi. Rezerwowy Mariboru również miał przed sobą jedynie pustą bramkę.

O 20.45 odbędzie się drugi mecz grupy E, Sevilla podejmie u siebie Liverpool. Niezależnie od wyniku tego spotkania - Spartak pozostał w grze o awans do 1/8 finału.

MiSki



Spartak Moskwa - NK Maribor 1-1 (0-0)

1-0 Ze Luis (82.)

1-1 Jasmin Mesanović (90.)