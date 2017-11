Napoli - Szachtar Donieck w LM. Sarri wierzy w awans

Szkoleniowiec SSC Napoli Maurizio Sarri liczy na to, że jego podopieczni dadzą z siebie wszystko we wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck. Ekipa z Neapolu zajmuje trzecie miejsce w grupie F i ma bardzo małe szanse na awans do fazy pucharowej. Ewentualny brak zwycięstwa we wtorek będzie oznaczał dla nich pożegnanie z rozgrywkami.

Zdjęcie Maurizio Sarri instruuje pomocnika Allana. /AFP

Jeśli Napoli chce zachować szanse na awans, to musi pokonać Szachtar przynajmniej 2-0. Pierwszy mecz między tymi zespołami, rozgrywany w Doniecku, zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2-1. Szachtar plasuje się na 2. miejscu w grupie F i ma sześć punktów przewagi nad neapolitańczykami.

- Wiemy, że sytuacja w grupie nie jest dla nas najlepsza, ale nadal mamy małe szanse na awans i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy - powiedział Maurizio Sarri na poniedziałkowej konferencji.

- Niestety, nie wszystko jest w naszych rękach, ale nadzieja umiera ostatnia. Wszystko zależy od wtorkowego meczu i dlatego żądam od moich piłkarzy wielkiej determinacji oraz serca do gry - podkreślił.

Napoli jest liderem Serie A i mało kto spodziewał się, że zespół naszpikowany gwiazdami może pożegnać się z Ligą Mistrzów już w fazie grupowej. Sarri przyznał, że nie doceniał drużyny Szachtara.

- To groźny zespół i będziemy musieli zaryzykować, żeby ich pokonać. Mają świetnych piłkarzy, którzy są stworzeni do gry w kontrataku i znakomicie się rozumieją - tłumaczy szkoleniowiec Napoli.

- Podczas losowania nie byliśmy specjalnie przejęci. Uznaliśmy, że to zespół do pokonania. W przyszłości dużo usłyszymy o ich trenerze Paulo Fonsece - dodał.

Pewny awansu z grupy F jest tylko Manchester City. Piłkarze Josepa Guardioli w czterech meczach odnieśli komplet zwycięstw.

Przed szansą występu stanie Piotr Zieliński, który ostatnio strzelił w Serie A bramkę dla Napoli.



Mecz Napoli - Szachtar rozpocznie się we wtorek o godz. 20:45.PiOn