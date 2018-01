Carlos Tevez o grze w Chinach: Byłem na wakacjach

Przygoda byłego reprezentanta Argentyny z azjatycką skończyła się chyba bezpowrotnie. Po rocznym pobycie w Shanghai Shenhua Carlos Tevez wrócił do Boca Juniors. 33-letni napastnik ma za sobą nieudane miesiące pod względem sportowym, ale wyjątkowe z uwagi na ogromne pieniądze, jakie zarobił w Kraju Środka.

Tevez został piłkarzem klubu z Szanghaju w grudniu 2016 roku. Plotkowało się, że zarabiał nawet 750 tysięcy euro miesięcznie. W chińskim zespole wystąpił w poprzednich miesiącach tylko 16-krotnie i strzelił cztery gole. Krytykowano go za nadwagę i kompletny brak zaangażowania. Jednocześnie zawodnik krytykował poziom techniczny ligi i stwierdził, że 50 lat to będzie zbyt mało, aby Chińczycy zbliżyli się do czołówki.



We wrześniu nowy szkoleniowiec ekipy Wu Jingui powiedział, że Tevez nie będzie grał do momentu, gdy schudnie. Po tym, gdy w ciągu roku zarobił około 40 milionów euro, stwierdził, ze nie potrzebuje już więcej pieniędzy i zdecydował się na powrót do klubu, z którego się wywodzi.

- Było fajnie, ponieważ byłem na wakacjach przez siedem miesięcy. Kiedy wylądowałem w Chinach, od razu chciałem wrócić do Boca - przyznał Tevez w rozmowie z Argentine TV.

- On dorwał się do worka Świętego Mikołaja i zarobił mnóstwo pieniędzy, a teraz znów jest w swoim domu - dodawał legendarny argentyński piłkarz Maradona.

To dla Teveza trzeci powrót do Boca. Wcześniej grał tam w latach 2001-2004 oraz 2015-2016.



