Cyrus Christie, piłkarz reprezentacji Irlandii, ofiarą rasizmu

Irlandzka policja bada źródła rasistowskich tweetów pod adresem piłkarza reprezentacji kraju Cyrusa Christie. Przed tygodniem obrońca Middlesbrough strzelił samobójczego gola w przegranym 1-5 meczu z Danią w barażach o awans do mistrzostw świata w Rosji.

Zdjęcie Cyrus Christie (z lewej) /AFP

Po spotkaniu w Dublinie Christie otrzymał wiele tweetów z pogróżkami i akcentami rasistowskimi. Były też rady, aby "grał dla Jamajki".

O sprawie poinformował w sobotę wieczorem podczas gali Irlandzkiej Federacji Piłkarskiej inny reprezentant kraju James McClean. Federacja z kolei powiadomiła policję.

Głos zabrał też sam Christie. "Te wypowiedzi nie są reprezentatywne dla naszych kibiców. Wszyscy jesteśmy zszokowani brakiem awansu na mundial. To smutne, że rasizm znów wchodzi do naszego sportu, który my wszyscy kochamy i doceniamy" - napisał piłkarz na Instagramie.