Deportivo La Coruna - Valencia CF 1-2 w 19. kolejce Primera Division

Real kolejny raz zszokował w tym sezonie i przed meczem Valencii przegrał na Santiago Bernabeu z Villarrealem. Podopieczni Marcelino Garcii Torala, którzy zajmują trzecie miejsce w tabeli, tylko zatarli ręce, bo to oznaczało, że można powiększyć dystans nad czwartym Realem aż do ośmiu punktów. Co prawda „Królewscy” mają jedno zaległe spotkanie do rozegrania, ale to i tak znakomita pozycja wyjściowa dla Valencii.

Zadanie zostało zrealizowane w stu procentach, choć Deportivo La Coruna zgotowało grającym w osłabionym składzie gościom nerwową końcówkę. Florin Andone w 88. minucie trafił głową z bliskiej odległości na 1-2. W doliczonym czasie gospodarze mogli nawet doprowadzić do remisu, ale Adrian z pięciu metrów zamiast pomyśleć i strzelić sprytnie, wolał huknąć z całej siły, żeby nie trafić do bramki.

Gospodarze mieli pecha w sobotni wieczór. Świadczy o tym nie tylko zdumiewające pudło Adriana, bo również oba stracone wcześniej gole.

W 37. minucie zawinił jeden z konkurentów Przemysława Tytonia do miejsca bramce Ruben Martinez Andrade. Goncalo Guedes strzelił płasko z dystansu w środek bramki, a hiszpański golkiper przepuścił piłkę między palcami. Fatalnego błędu w żadnym razie nie tłumaczy lekkie błoto przed jego bramką. Andrade powinien zachować się znacznie lepiej.

W drugiej połowie bramkarz Deportivo nie miał szans na skuteczną interwencję, kiedy Valencia podwyższyła prowadzenie. Kolega z drużyny Gabriel Paulista niefortunnie blokował strzał Rodrigo i kompletnie zmienił kierunek lotu piłki, która wpadła do siatki obok bezradnego Andrade.

Valencia po 19 meczach ma 40 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do Drugiego Atletico strata wynosi dwa punkty, a do lidera z Barcelony osiem. Deportivo jest czwarte od końca i ma punkt przewagi nad strefą spadkową.

19. kolejka Primera Division

Deportivo La Coruna – Valencia 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Goncalo Guedes (37.), 0-2 Rodrigo (64.), 1-2 Andone (88.).

