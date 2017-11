Emmanuel Adebayor: Chciałem popełnić samobójstwo

Szokujące fakty ze swojego życia ujawnił w ostatnich dniach Emmanuel Adebayor. Były napastnik m.in. Manchesteru City i Realu Madryt przyznał, że wielokrotnie chciał popełnić samobójstwo, obwiniając o to członków swojej rodziny.

Pochodzący z Togo piłkarz zdradził, że był nękany przez członków swojej licznej rodziny. Napastnik opowiedział, że żądali oni od niego pieniędzy na własne potrzeby lub oczekiwali niemałego finansowego wsparcia udzielonego ich dzieciom.

- Nieraz miewałem przez nich myśli samobójcze. Często zmieniam numer telefonu, aby nie mogli się ze mną skontaktować. Dzwonią do mnie nie po to, aby zapytać, jak się czuję, ale oczekują ode mnie pieniędzy - zdradził Adebayor w rozmowie z francuskim "So Foot".

- Tak było nawet wtedy, kiedy doznałem kontuzji, grając w Tottenhamie. Byłem na badaniach jak dzwonili, żebym zapłacił rachunki za ich dzieci - żalił się napastnik, który obecnie gra w tureckim Medipolu Basaksehirze.



- Sytuacja staje się nie do zniesienia, kiedy ciężko pracujesz, by wyprowadzić rodzinę z biedy, a ona wciąż jest przeciw tobie. Wiele razy chciałem się przez nich zabić. Przez lata trzymałem to w sobie - wyjawił wstrząsające fakty Togijczyk.

Adebayor przez wiele lat był napastnikiem czołowych europejskich klubów. Grał m.in. w AS Monaco, Arsenalu Londyn, Realu Madryt, Manchesterze City, Tottenhamie Hotspur oraz Crystal Palace. Po odejściu z tego ostatniego przez pół roku pozostawał bez klubu, po czym związał się kontraktem z tureckim Basaksheirem.



W obecnym sezonie strzelił już siedem bramek w 11 meczach tureckiej ekstraklasy. Wynik ten daje 33-letniemu snajperowi czwarte miejsce w ligowej klasyfikacji strzelców.

