Ewa Pajor piłkarką kolejki w Bundeslidze

Ogromne wyróżnienie spotkało polską piłkarkę grającą w Bundeslidze. Ewa Pajor z VFL Wolfsburg została wybrana najlepszą zawodniczką 8. kolejki niemieckiej ekstraklasy.

Zdjęcie Ewa Pajor /Maciej Gillert /East News

Pajor zasłużyła na to wyróżnienie, pomimo że w wygranym 1-0 meczu z Eintrachtem Frankfurt została zmieniona w 62. minucie.



Reklama

Obecnie drużyna Wolfsburga zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, ustępując jedynie SC Freiburg do którego traci jeden punkt. Ostatnio zespół Ewy Pajor awansował także do 1/4 finału kobiecej Ligi Mistrzyń, kiedy to wyeliminował włoską ACF Fiorentina.

Pajor w tym sezonie wystąpiła w jedenastu meczach, strzeliła pięć goli i trzy razy asystowała. Jest też podstawową zawodniczką reprezentacji Polski.

WG