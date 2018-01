Fiorentina - Inter Mediolan 1-1 w 20. kolejce Serie A

Gdy wydawało się, że kibice „Nerazzurrich” w końcu odetchną, nadszedł doliczony czas gry, w którym Inter Mediolan stracił gola i tylko zremisował z Fiorentiną na wyjeździe 1-1 (0-0) w meczu 20. kolejki Serie A. Tradycyjnie decyzją trenera Bartłomiej Drągowski zasiadł tylko na ławce rezerwowych „Violi”.

Inter desperacko poszukuje formy, by utrzymać kontakt z czołówką Serie A. Trzeba pamiętać, że piłkarze z Giuseppe Meazza przez dwie kolejki byli liderami rozgrywek. Był to specjalny mecz dla Borjy Valero, który zagra z byłem klubem. Warto jednak zaznaczyć, że trener Luciano Spalletti nie mógł skorzystać z kontuzjowanych obrońców Joao Mirandy i Danilo D’Ambrosio. Wystąpił za to Andrea Ranocchia.

Jakby trzech porażek było mało, Inter pożegnał się już z Coppa Italia uznając wyższość lokalnego rywala z San Siro. Statystyki też nie były pocieszające dla „Nerazzurrich”, którzy przegrali 5 z 7 ostatnich ligowych spotkań z Fiorentiną.

Starych znajomych spotkał też Stefano Pioli. Włoski szkoleniowiec w ubiegłym sezonie prowadził Inter. Powiązań między klubami jest więcej, bo przed rozgrywkami mówiło się o zainteresowaniu klubu z Mediolanu Federico Chiesą, z kolei Giovani Simeone to syn byłego pomocnika Interu.

Od pierwszego gwizdka na Stadio Artemio Franchi gospodarze dominowali. W 14. minucie szansę miał syn Enrico Chiesy, ale piłka po jego strzale z 15. metra przeleciała wysoko nad bramką. Bardzo dobrze w tej akcji pokazał się aktywny w pierwszej połowie Cyril Thereau. Choć gospodarze za sprawą dwóch synów byłych piłkarzy prezentowali się lepiej, to nie potrafili przełożyć tego na bramki. W przerwie trener Spalletti musiał wstrząsnąć drużyną.

Na drugą połowę gracze z Mediolanu wyszli zmotywowani, a przyniosło to efekt już 10 minut później. Z rzutu wolnego piłkę dośrodkował Joao Cancelo, a na raty Marco Sportiello pokonał Mauro Icardi. Kapitan Interu zdobył swoją 18. bramkę.

Fiorentina mogła odpowiedzieć chwilę później, ale piłkę dobrze uderzoną z rzutu wolnego przez Cristiano Biraghiego fenomenalnie obronił Samir Handanović. Słoweński bramkarz nie dał się zaskoczyć też przez kolegę z zespołu Milana Skriniara po akcji aktywnego Chiesy. Wszystko, co groźne ze strony gospodarzy było autorstwem 20-letniego napastnika.

Gdy wydawało się, że Inter z Florencji wywiezie komplet punktów, w doliczonym czasie gry gola na wagę remisu strzelił w zamieszaniu podbramkowym Giovanni Simeone. Kryzys Interu trwa, to już 7. mecz mediolańczyków bez zwycięstwa w regulaminowym czasie.

Fiorentina - Inter Mediolan 1-1 (0-0)

0-1 Icardi (55.)

1-1 Simeone (90.)



