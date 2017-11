Korupcja w futbolu. Argentyński działacz Jorge Delhon popełnił samobójstwo

Oskarżony o korupcję argentyński działacz piłkarski Jorge Delhon popełnił samobójstwo. Rzucił się pod pociąg na przedmieściach Buenos Aires po tym, jak obciążające go zeznania złożył współpracujący z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości inny Argentyńczyk Alejandro Burzaco.

Zdjęcie . /AFP

52-letni Delhon został oskarżony o przyjęcie dwóch milionów dolarów w zamian za korzystne decyzje przy przyznaniu praw telewizyjnych meczów piłkarskich.



Był prawnikiem pracującym dla "Football for All" - rządowego programu, który posiadał prawa do transmisji telewizyjnych w Argentynie.

W trwającym w Nowym Jorku procesie działaczy FIFA głównymi oskarżonymi są: były szef Brazylijskiej Konfederacji Piłkarskiej Jose Maria Marin, były wiceprezes FIFA Juan Angel Napout oraz Manuel Braga, który do 2014 roku przewodził federacją piłki nożnej w Peru. Jednym z kluczowych świadków jest biznesmen zajmujący się marketingiem sportowym Burzaco. Przed sądem zeznał, że w latach 2011-2014 co roku płacił po 500 tys. dolarów Delhonowi i innemu argentyńskiemu działaczowi za zapewnienie praw telewizyjnych piłki nożnej.

Proces w Nowym Jorku ma trwać pięć tygodni, ponieważ prokuratorzy przesłuchują dziesiątki świadków. Na celowniku prokuratur Szwajcarii i USA wciąż jest około 25 osób, w tym były prezydent FIFA Joseph Blatter.

Kłopoty FIFA z wymiarem sprawiedliwości zaczęły się w maju 2015 roku (choć śledztwo prowadzone było od 2014). Wówczas przed kongresem w Zurychu aresztowano siedmiu działaczy FIFA, którzy usłyszeli zarzuty korupcyjne. Są podejrzani o przyjęcie łapówek o łącznej wartości nawet 100 milionów dolarów. Dopatrzono się także nieprawidłowości w procesie przyznania statusu gospodarza mistrzostw świata Niemcom (2006), RPA (2010), Rosji (2018) i Katarowi (2022).

W wyniku afery posadę stracili m.in. Blatter, sekretarz generalny Jerome Valcke, szef Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Michel Platini, a także wielu działaczy, przede wszystkim w Ameryce Północnej i Południowej.