Liverpool - Everton 2-1 w Pucharze Anglii. Gol Virgila Van Dijka w debiucie

Liverpool pokonał Everton 2-1 (1-0) w piątkowym meczu 3. rundy Pucharu Anglii. O zwycięstwie i awansie podopiecznych Juergena Kloppa do kolejnej rundy rozstrzygnął gol strzelony w 84. minucie przez Virgila van Dijka, który przed kilkoma dniami został kupiony za 75 milionów funtów z Southampton.

Chociaż do piątkowego meczu przeciwko Evertonowi piłkarze Liverpoolu przystąpili bez Philippe'a Coutinho i Mohameda Salaha, to inny piłkarz przyciągnął uwagę kibiców "The Reds". To Virgil van Dijk, który kilka dni po rekordowym transferze z Southampton, otrzymał szansę debiutu w drużynie Juergena Kloppa. Od razu trzeba napisać, że był to dla Holendra wymarzony początek kariery w nowej drużynie.

Menedżer Evertonu Sam Allardyce zaskoczył obserwatorów i ustawił zespół znacznie ofensywniej, niż miało to miejsce w grudniowym meczu tych ekip w Premier League. Dzięki temu od początku oglądaliśmy interesujące i toczone w szybkim tempie spotkanie, a szczególnie aktywny w zespole "The Toffees" był odzyskujący formę po poważnej kontuzji kolana Yannick Bolasie.

Jako pierwsi z gola cieszyli się jednak gospodarze, a stało się tak za sprawą skutecznie wykonanego rzutu karnego. W 35. minucie Mason Holgate łapał za koszulkę obracającego się z piłką Adama Lallanę, a jak zwykle pewnie z 11 metrów uderzył James Milner.

W drugiej połowie znakomite okazje do podwyższenia prowadzenia mieli Van Dijk i Joe Gomez, obaj jednak oddali niecelne strzały głową po dośrodkowaniach z rzutów rożnych. Znacznie skuteczniejszy okazał się za to Gylfi Sigurdsson, który w 67. minucie niezwykle precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w dolnym rogu bramki Lorisa Kariusa, czym zakończył skutecznie rozprowadzony kontratak przez Ademolę Lookmana i Phila Jagielkę.

Ostatnie słowo należało jednak do Liverpoolu i Virgila van Dijka. W 84. minucie Holender przeskoczył nie tylko Jagielkę, ale również spóźnionego bramkarza Evertonu Jordana Pickforda. Dzięki temu wygrał walkę o dośrodkowaną z rzutu rożnego przez Alexa Oxlade'a-Chamberlaina piłkę i umieścił ją w narożniku bramki zespołu z niebieskiej części miasta Beatlesów.

Pomimo prób ataków podopiecznym "Big Sama" nie udało się już po raz drugi doprowadzić do remisu. Liverpool pokonał zatem Everton 2-1 i awansował do 4. rundy Pucharu Anglii.

Wojciech Malinowski

Liverpool - Everton 2-1 (1-0)

1-0 Milner (35. z karnego)

1-1 Sigurdsson (67.)

2-1 van Dijk (84.)