Łukasz Gikiewicz strzelił gola w meczu ligi Jordanii

Łukasz Gikiewicz w zupełnie różny sposób prowadzi karierę od swojego brata Rafała. Napastnik pokonał znowu bramkarza w meczu ligi Jordanii, a jego Al-Faisaly pokonało na wyjeździe Al-Yarmouk.

Zdjęcie Łukasz Gikiewicz (AEL) /Imago

Polak zanotował trafienie w 37. minucie przy stanie 1-0 i ma obecnie na koncie 7 bramek i jest jednym z najlepszych snajperów rozgrywek. Al-Faisaly dzięki temu awansowało na trzecią pozycję w ligowej tabeli.

Gikiewicz jest jednym z tych zawodników, którzy swoją karierę prowadzą w sposób dość nietypowy. W 2013 roku po wygaśnięciu kontraktu ze Śląskiem Wrocław udał się na Cypr, aby dołączyć do Omonii. Tamten kierunek już nikogo dzisiaj nie dziwi. Na Wyspie Afrodyty napastnik wytrzymał półtorej rundy i po rozwiązaniu kontraktu wyjechał do Kazachstanu, do Tobyła Kostanaj. Po paru miesiącach powrót na Cypr (do AEL), następnie Lewski Sofia, a dalej czysta egzotyka.



Saudyjska Al-Wahda, następnie Tajlandia i Ratchaburi, oraz Tero Sasana, by w końcu znowu wylądować na Bliskim Wschodzie, w Jordanii. Przez pięć lat polski snajper reprezentował barwy… ośmiu klubów! W Ratchaburi FC zdobył krajowy puchar, a z Al.-Faisaly w poprzednim sezonie nawet dublet. Obecne rozgrywki zaczął od wygrania Superpucharu Jordanii.

Dla porównania jego brat Rafał po Śląsku przez pół roku nie mógł znaleźć pracodawcy, ale w końcu podpisał umowę z Eintrachtem Brunszwik, gdzie w 2. Bundeslidze był czołową postacią. Zaprocentowało to transferem do Freiburga. W ostatnią sobotę zadebiutował na najwyższym poziomie zmieniając kontuzjowanego Aleksandra Schwolowa w spotkaniu z RB Lipsk.