Petrescu, van Marwijk, Bilić i Muslin kandydatami na trenera Uzbekistanu

Rumun Dan Petrescu, Holender Bert van Marwijk, Chorwat Slaven Bilić i Serb Slavoljub Muslin znaleźli się na liście kandydatów na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Uzbekistanu - poinformowała tamtejsza federacja.

Zdjęcie Dan Petrescu (z prawej) /AFP

Petrescu jest m.in. były szkoleniowcem Wisły Kraków, Bilic do niedawna pracował w West Ham United, był też selekcjonerem kadry Chorwacji, Muslin awansował z Serbami do mistrzostw świata 2018, po czym stracił posadę, zaś van Marwijk to były trener holenderskiej kadry narodowej.

Uzbekistan nigdy nie wystąpił w finałach MŚ. W eliminacjach do rosyjskiego turnieju w swojej grupie zajął czwarte miejsce, za Syrią, która później w barażu kontynentalnym uległa Australii (potem ekipa z antypodów wygrała jeszcze w dwumeczu z Hondurasem).

Głównym celem nowego trenera reprezentacji Uzbekistanu będzie awans na mundial w Katarze w 2022 roku.