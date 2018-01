Poprawił się stan zdrowia Nacho Novo

Bardzo pozytywne wieści napłynęły z Berlina. Były piłkarz Glasgow Rangers i Legii Warszawa Nacho Novo opuścił we wtorek oddział intensywnej terapii szpitala, w którym przebywał od soboty po operacji spowodowanej atakiem serca.

Zdjęcie Nacho Novo /PA Sport

Już w sobotni wieczór partnerka piłkarza Stephanie Heaney napisała na Facebooku, że lekarzom udało się opanować sytuację i ustabilizować stan 38-latka. Wtorkowa informacja o opuszczeniu oddziału intensywnej terapii jest kolejnym potwierdzeniem, że stan zdrowia Hiszpana ulega systematycznej poprawie,

"Nacho opuścił dzisiaj oddział intensywnej terapii i wygląda znacznie lepiej. Wciąż ma daleką drogę przed sobą i cały czas potrzebuje odpoczynku. Jego stan zdrowia pozostaje jednak stabilny i ściskamy kciuki za jego szybki powrót do domu, co być może nastąpi w ciągu najbliższego tygodnia. W imieniu Nacho dziękujemy za wszystkie przekazane życzenia wsparcia i miłości" - poinformowano za pośrednictwem profilu na Facebooku... należącego do Hiszpana baru NN10, który mieści się w Glasgow.

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w sobotę, gdy Novo, wraz z byłymi zawodnikami Rangers (m.in. Andy Goram, Joerg Albertz, Michael Mols), brał udział w towarzyskim turnieju AOK Traditionsmasters rozgrywanym w hali imienia Maxa Schmelinga w Berlinie. W szkockim zespole Hiszpan występował w latach 2004-2010. W lidze rozegrał dla tej drużyny 179 meczów, w których strzelił 47 goli. W 2012 roku trafił do Legii Warszawa, jednak jego transfer okazał się dużym niewypałem (11 meczów w Ekstraklasie, bez gola). W poprzednim sezonie 38-letni Novo występował w Glentoranie, zespole z Irlandii Północnej.

Wojciech Malinowski