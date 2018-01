Premier League. Alexis Sanchez latem może odejść za darmo, teraz za 40 milionów funtów

Jeśli Alexis Sanchez zdecyduje się zmienić klub, to z pewnością będzie to hit transferowy. Chilijczyk będzie do wzięcia za darmo już latem, co oznacza, że dla szefów Arsenalu to ostatni moment, by zarobić na piłkarzu jakiekolwiek pieniądze. „Evening Standard” informuje, że Sanchez jest na sprzedaż za 40 milionów funtów.

Zdjęcie Alexis Sanchez /Getty Images

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Były piłkarz Barcelony trafił do klubu z północnego Londynu latem 2014 r. Od tego momentu w barwach "Kanonierów" zdobył tylko dwa Puchary Anglii. Arsenal regularnie zawodził w Premier League i w Lidze Mistrzów. Mimo że Sanchez grał momentami wybitnie, Arsenal nigdy nie liczył się w grze o najwyższe cele.

29-latek ma już tylko pół roku do końca kontraktu. Latem będzie wolnym zawodnikiem - do wzięcia za darmo. W Londynie nie chcą dopuścić do takiej sytuacji, są gotowi sprzedać Alexisa już zimą.

Według dziennika „Evening Standard”, władze Arsenalu będą czekać na oferty w wysokości 40 milionów funtów. Na horyzoncie pojawił się Pep Guardiola. Menedżer Manchesteru City chciałby sprowadzić Sancheza do siebie, ale oferuje jedynie 25 milionów.

Do walki o piłkarza mogą się jeszcze włączyć szejkowie z Paris Saint-Germain, ale Sanchez jest zdecydowany na ponowną współpracę z Pepem Guardiolą. Katalończyk przez jeden sezon trenował Sancheza w Barcelonie.

Alexis Sanchez w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył cztery asysty.