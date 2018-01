Primera Division. Co się musi stać, aby Barcelona zapłaciła za Coutinho 160 mln?

Gigantyczne pieniądze zarobi na ostatnim sprzedanym zawodniku Liverpool. Za Philippe Coutinho, który cieszy się już pierwszymi dniami w Barcelonie, otrzyma od 120 do 160 milionów euro. Różnice te wynikają z bonusów zawartych w kontrakcie Brazylijczyka. Do ich treści dotarł kataloński dziennik "El Periodico".

Jeżeli liczyć sumę podstawową, to były gwiazdor "The Reds" stał się najbardziej kosztownym wydatkiem w historii wicemistrzów Hiszpanii. Ci w minione wakacje sprowadzili z Borussii Dortmund Ousmane'a Dembele, za którego bazowa kwota równała się 105 milionom euro. W przypadku francuskiego skrzydłowego suma bonusów może wzrosnąć do nawet 42 milionów euro, przez co jego całkowita cena wynosi astronomiczne 152 miliony.

Jeżeli jednak zrealizowane zostaną wszystkie zapisy z umowy najnowszego nabytku "Barcy", to przebije on klubowego kolegę o osiem milionów. Według raportów "El Periodico" prezentują się one w następujący sposób. Do wspominanych 120 milionów doliczonych zostanie kolejne pięć po pierwszych 25 występach reprezentanta "Canarinhos" w zespole z miasta Antonio Gaudiego. Ta sama liczba pieniędzy wpłynie na konto Liverpoolu i uszczupli to barcelońskie, jeżeli Coutinho z nowym zespołem wygra Ligę Mistrzów.

Gdyby zaś w bordowo-granatowej koszulce pomocnik zakwalifikował się do kolejnej edycji najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek, to Liverpool zainkasowałby dodatkowe dziesięć milionów. Największy bonus aktywowany zostanie z kolei tuż po tym, jak Brazylijczyk dobije do równo stu występów w barwach "Blaugrany". Wówczas Barcelona będzie zmuszona dorzucić kolejne 20 milionów.

Nawet bez realizacji wspomnianych premii Coutinho jest drugim najdroższym piłkarzem wszech czasów i ustępuje jedynie swojemu rodakowi Neymarowi, za którego PSG w zeszłym roku zapłaciło Barcelonie właśnie 222 miliony euro. Wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu formalnie drugi na rzeczonej liście będzie jednak inny zawodnik paryżan Kylian Mbappe. Superzdolny Francuz jest obecnie z Monaco jedynie wypożyczony, z tym, że PSG zobowiązało się przeprowadzić transfer definitywny latem 2018 roku i wówczas zapłacić klubowi z księstwa od 160 do 180 milionów.