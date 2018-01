Robin van Persie wrócił na holenderskie boiska, Mateusz Klich musi poczekać

Robin van Persie wszedł w 81. minucie wyjazdowego meczu Eredivisie, w którym Feyenoord Rotterdam zremisował 1-1 w Utrechcie. Na ławce gospodarzy całe spotkanie spędził Mateusz Klich.

Holender wszedł ku uciesze fanów z sektora gości w końcówce. Przez 12 rozegranych minut (z czasem doliczonym) był aktywny na boisku. W 91. minucie dostał bardzo dobre prostopadłe podanie, ale w bardzo dogodnej sytuacji przeniósł piłkę nad poprzeczką. Parę minut wcześniej znalazł się na pozycji spalonej.

Debiutu nie zaliczył za to Mateusz Klich, który w tym tygodniu wypożyczony został z Leeds United do ekipy Utrechtu. Polak nie zameldował się na murawie.

Holender nie grał w meczu Eredivisie od… 5015 dni! Opuścił rodzinny Rotterdam w 2004 roku, przenosząc się do Arsenalu. W Londynie spędził 8 lat, następnie będąc bohaterem kontrowersyjnego transferu do Manchesteru United. Ostatnie 3 lata spędził natomiast w Turcji, broniąc barw Fenerbahce.

19 stycznia oficjalnie van Persie wrócił do korzeni. Co prawda jako junior pierwsze kroki stawiał w lokalnym rywalu Excelsciorze, ale potem zmienił klubową przynależność. Klub z De Kuip dał mu możliwość seniorskiego debiutu w 2001 roku. Grając w portowym mieście zdobył swoje jedyne międzynarodowe trofeum, w 2002 roku podnosząc do góry Puchar UEFA. Feyenoord pokonał wówczas na swoim stadionie (wcześniej wytypowanym na organizację finału) Borussię Dortmund 3-2.

FC Utrecht - Feyenoord Rotterdam 1-1 (1-1)

0-1 Sam Larsson (23.)

1-1 Gyrano Kerk (40.)