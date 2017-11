Rosnąca popularność piłki nożnej w USA

Na mecze piłkarskiej ligi MLS (Major League Soccer) w Stanach Zjednoczonych przychodzi średnio ponad 22 tys. widzów. To niemal tyle samo, ile gromadzą spotkania Serie A we Włoszech i dwa razy więcej niż rozgrywki polskiej Lotto Ekstraklasy.

Oglądalność meczów w USA wzrosła na przestrzeni ostatnich 17 lat o blisko 60 procent. Obecnie tylko sześć krajowych rozgrywek piłkarskich przyciąga na stadiony średnio większą liczbę widzów. Najwięcej, ponad 40 tys., przychodzi średnio na każdy mecz niemieckiej Bundesligi, 5 tys. osób mniej gromadzi przeciętnie spotkanie angielskiej Premier League. Dalsze miejsca zajmują ligi w Meksyku i Hiszpanii (po około 28 tys.) oraz... w Chinach (niecałe 25 tys.). Na trybunach polskich obiektów zasiada przeciętnie blisko 10 tys. widzów.

Rosnące zainteresowanie soccerem, jak określa się w USA piłkę nożną, w pewien sposób tłumaczą zmiany zachodzące w amerykańskim społeczeństwie.

- Wzrost nie zniknie, gdyż przybywający do USA imigranci pochodzą głównie z krajów, gdzie piłka nożna jest bardzo ważna - tłumaczy Garth Lagerwey, dyrektor sportowy zespołu Seattle Sounders, a wcześniej zawodnik MLS.

Kwestię popularności soccera w USA należy rozpatrywać mając na uwadze masowość innych dyscyplin w tym kraju. Rozbudowane rozgrywki baseballu (MLB) czy futbolu (NFL) co tydzień gromadzą na trybunach setki tysięcy Amerykanów, a mecze jednej tylko drużyny futbolowej New York Yankees ogląda przed telewizorami więcej widzów niż całą kolejkę MLS. Z tego powodu, mimo że piłka nożna przestała już być w USA elitarnym sportem klasy wyższej, to wciąż większość amerykańskich nastolatków bardziej niż o grze u boku Messiego marzy o karierze futbolisty, koszykarza, hokeisty lub baseballisty. Zawodowe uprawianie tych sportów zapewnia nie tylko większą popularność, ale także gwarantuje lepsze pieniądze.

Lagerwey zauważył jednak, że piłka nożna ma szanse odebrać nieco kibiców i potencjalnych zawodników lidze NFL.

- W dłużej perspektywie groźne urazy głowy i związana z nią CTE (przewlekła encefalopatia pourazowa, z ang. chronic traumatic encephalopathy) może spowodować odchodzenie od futbolu. Zważywszy jednak na obecny poziom rozpowszechnienia tego sportu, zmiany mogą zając całą generacje - stwierdził Lagerwey.

Jakkolwiek piłka nożna najpewniej jeszcze przez wiele lat nie stanie się w USA sportem masowym, to na podwórkach niektórych miast już wkrótce może być coraz łatwiej napotkać młodych piłkarzy. Jednym z takim miejsc ma szansę zostać Atlanta w stanie Georgia, gdzie na mecze lokalnej drużyny piłkarskiej w zakończonym niedawno sezonie zasadniczym przychodziło regularnie ponad 40 tys. kibiców, a starcie z Orlando City obejrzało na żywo 70 425 osób.

Wzrostowi popularność piłki nożnej i ligi MLS może zaszkodzić to, że reprezentacja USA nie zagra na mundialu w Rosji.