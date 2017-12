Stoke City - West Bromwich Albion 3-1. Grzegorz Krychowiak poza kadrą

Piłkarze Stoke City pokonali u siebie West Bromwich Albion 3-1 (2-0) w sobotnim meczu 19. kolejki Premier League. W ekipie gości zabrakło Grzegorza Krychowiaka, który nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Dzięki wygranej „The Potters” oddalili się od strefy spadkowej. Z kolei „The Baggies” zajmują przedostatnie miejsce, a do bezpiecznego miejsca w tabeli tracą już trzy punkty.

Podopieczni Alana Pardewa czekają na zwycięstwo już 17 meczów, co jest najgorszą serią w całej lidze.



W przerwaniu złej passy nie mógł pomóc kolegom Krychowiak, który po słabszym meczu sprzed tygodnia z Manchesterem United (1-2) nie znalazł tym razem uznania w oczach menedżera. Pardew wolał postawić na wracających po kontuzjach Nacera Chadliego i Craiga Dawsona.

West Brom już do przerwy przegrywał różnicą dwóch goli. W 19. minucie Peter Crouch dograł w pole karne do Joe Allena, a ten zanotował pierwsze trafienie w lidze od lutego. W doliczonym czasie gry Allen zrewanżował się dobrym podaniem do Erica Maxima Choupo-Motinga, a ten wygrał pojedynek z Benem Fosterem.

Nadzieje w serca WBA wlał Salomon Rondon, wykorzystując w 51. minucie podanie Chrisa Bunta, ale na więcej gości nie było już stać.



W końcowych minutach obie strony zdecydowały się na wymianę ciosów, a skorzystali na tym gospodarze. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry w dobrej sytuacji Jacka Butlanda nie potrafił pokonać Rondon, a w odpowiedzi trzeciego gola dla „The Potters” strzelił Ramadan Sobhi. Znów znakomitą akcją popisał się Choupo-Moting, ale tym razem na koniec podał do 20-latka z Egiptu, który ustalił wynik meczu.

Stoke City - West Bromwich Albion 3-1 (2-0)

1-0 Joe Allen (19.)

2-0 Eric Maxim Choupo-Moting (45.)

2-1 Salomón Rondón (51.)

3-1 Ramadan Sobhi (90.)