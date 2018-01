Vagner Love piłkarzem Besiktasu. Miłość zaistnieje także w Stambule

Hitem mediów społecznościowych w ostatnich dwóch oknach transferowych stało się to, w jaki sposób najnowsze klubowe nabytki ogłasza Besiktas. Teraz mogliśmy znów być świadkami kreatywności tureckich speców od mediów społecznościowych, klub powitał bowiem na Vodafone Arenie doświadczonego brazylijskiego napastnika Vagnera Love'a.

Zdjęcie Vagner Love (w środku) /Eurosport

Czwarty zespół Super Ligi poprzedniego lata na swoim Twitterze zasłynął akcją, która z czasem stała się już swoistą tradycją przy anonsowaniu piłkarzy przybywających do Stambułu. Tak było najpierw w przypadku Pepego, później Alvaro Negredo, następnie Jermeine'a Lensa, Domagoja Vidy, na Garym Medelu skończywszy. Transfery prezentowane były w formie zabawnych klipów, na których wyżej wymienieni zawodnicy kolejno do siebie dzwonili i zapraszali do przywdziewania barw stambulskiej drużyny. Wszystko przy akompaniamencie wpadającej w ucho, trance'owej melodii.

Każde takie przedsięwzięcie opatrywane było popularnym już w sieci hashtagiem #ComeToBesiktas. Na szczęście dla fanów, i to nie tylko Besiktasu, ten znów mógł zostać użyty. W poniedziałek w mediach społecznościowych klubu pojawił się klip zapowiadający przybycie Vagnera Love'a, snajpera w Europie znanego przede wszystkim z gry i bramek zdobywanych w barwach CSKA Moskwa. Tym razem jednak opublikowany film stworzony został w trochę innej stylistyce.

"Mówi się, że miłość istnieje tylko w filmach" - ten oto napis widnieje początkowo na ekranie, po czym na nim pojawia się kilka tytułów filmów ze słowem "miłość" w tytule (między innymi "To właśnie miłość" czy "Zupełnie jak miłość"), a w tle leci spokojna, nostalgiczna muzyka. Okazuje się, że jest to jedynie preludium przed właściwą częścią nagrania, w której już słynna melodia powraca, a tuż po niej widzimy napis "Come to Besiktas. Vagner <3" oraz krótkie wideo z bramkami zdobywanymi przez Love'a.

Zapominając na chwilę o błyskotliwości speców od mediów społecznościowych, warto skupić się na najważniejszych informacjach dotyczących transferu 33-latka. Do Stambułu przybył on z Alanyasporu, w którym od 2016 roku imponował formą i zdobył 34 bramki w 44 meczach. W nowej drużynie zapełnić ma lukę po sprzedanym do Evertonu za 27 milionów funtów Cenku Tosunie. W jej barwach będzie mógł także występować w meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.