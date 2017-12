Z Realu do Barcelony, ale z dwoma przystankami? Transfer Di Marii nabiera rozpędu

Cztery lata na Santiago Bernabeu spędził Angel Di Maria, lecz sporo wskazuje na to, że w najbliższym czasie może spalić za sobą wszystkie mosty w Madrycie. Jak poinformował "AS", coraz bliższe staje się sprowadzenie, i to już zimą, argentyńskiego pomocnika przez Barcelonę, czyli odwiecznego wroga "Królewskich".

Zdjęcie Angel Di Maria (z lewej) w koszulce Realu Madryt podczas meczu z Barceloną /Reuters

Według kontaktów katalońskiego dziennika Josep Maria Bartomeu oraz jego współpracownicy planują w styczniu złożyć bardzo konkretną ofertę działaczom Paris Saint-Germain. Ma ona opiewać na 45 milionów euro podstawy oraz dodatkowo jedną trzecią tej kwoty płaconą w bonusach w przypadku osiągnięcia przez piłkarza celów zawartych w porozumieniu.

Reklama

Plan Katalończyków ze sprowadzeniem byłego gracza mistrzów Hiszpanii wynika z tego, że najprawdopodobniej znów na panewce spalą marzenia o ściągnięciu na Camp Nou gwiazdy Liverpoolu Philippe Coutinho.

Nie jest to jednak pierwszy przypadek, gdy 29-latka łączy się z grą w bordowo-granatowych barwach. Według zagranicznych blisko realizacji tego transferu było już latem. Podobno bardzo za takim ruchem optuje najważniejszy człowiek w klubie pięciokrotnych zdobywców Pucharu Europy, czyli Leo Messi, który nie dość, że jest reprezentacyjnym kolegą Di Marii, to jeszcze pochodzi z tego samego miasta, obu panów łączą więc bardzo dobre relacje. Być może dojdzie zatem do tego, że uda się je przenieść także do drużyny pochodzącej ze stolicy Katalonii.

I choć wychowanek Rosario Central od pobytu w Realu zdążył zaliczyć jeszcze roczny przystanek w Manchesterze United oraz trwającą od 2015 roku przygodę w Paryżu, to i tak jego przybycie do Barcy byłoby w tej dekadzie wydarzeniem bez precedensu. Ostatni raz, gdy zawodnik mający za sobą profesjonalną grę w jednym z dwóch największych klubów w Hiszpanii zdecydował się na transfer do drugiego z nich, miał miejsce w 2007 roku, gdy Javierowi Savioli wygasł kontrakt z "Blaugraną", po czym zdecydował się jako wolny agent podpisać umowę z ekipą z Santiago Bernabeu.

mrg