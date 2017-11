Janusz Wójcik był jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej piłce. Słynął z ciętego języka i czasami naprawdę nie przebierał w słowach. Jego niektóre wypowiedzi przeszły już do historii.

Zdjęcie Janusz Wójcik /Grzegorz Michałowski /PAP

Janusz Wójcik był postacią bardzo rozpoznawalną wśród kibiców, nawet tych z młodszego pokolenia. Swoimi wypowiedziami często szokował, ale też bawił. Bez wątpienia dodawał kolorytu polskiej piłce i nie chodzi nam tu o kładące się cieniem na jego karierze, zarzuty o korupcję w piłce nożnej.

Reklama

Oto jedne z najbardziej popularnych wypowiedzi byłego trenera reprezentacji Polski.

"A skąd pan wie, jaką ja mam reputację? Ja mam dobrą reputację, bo mogę chodzić bez obstawy w nocy o północy"

Przerwany przez telefon wywiad. "Dziennikarz: - Kto dzwoni do pana?

- Teraz dzwoni do mnie ambasador Libii. Halo?".

O szukaniu piłkarzy do reprezentacji Polski. "Jeżdżenie, szukanie czy dziadek, wujek służył w legionach, ułanach jakichś czy górskich łodziach podwodnych, to totalna bzdura".

"Gra, ale chyba w bilard we Włoszech".

Janusz Wójcik na słynnym meczu Groclin - Widzew:

"Widziałeś co on ku.... robi? Widziałeś? On w siatkówkę odbija"

"Tego, tego... Włocha dawaj! Za Brozia"

O korupcji w Świcie Nowy Dwór. "Świtu Nowy Dwór nawet nie dopuszczono do stołu, gdzie był rozgrywany poker albo +Oczko+. Wszystko jedno"

"Kiełbasy do góry i golimy tych frajerów!"

O złym występie jednego ze swoich piłkarzy: "Żebym miał pałę bejsbolową, to powinienem od razu dać mu tą pałą w łeb".

O reprezentacji Polski: "Nigdzie się tak reprezentacji - nawet w Bangaldeszu, nie ubliżając temu państwu - nie tworzy".

Po kontrowersyjnym meczu Wisła - Legia (0-6), którego stawką było mistrzostwo Polski. "Reżyseria? W każdej lidze pewna reżyseria musi być, natomiast ja sądzę, że Legii nie sprzyjała ta reżyseria".

Dużą popularnością cieszyła się także książka Janusza Wójcika "Wójt. Jedziemy z frajerami! Całe moje życie", wydana w 2015 roku. Wzbudziła też jednak wiele kontrowersji. Sporo osób zarzucało trenerowi, że historie przez niego opowiedziane, nie były prawdziwe.

Janusz Wójcik zmarł w wieku 64 lat. Miał krwiaka w głowie.