Kuriozalny "samobój" w Eredivisie. Wideo

Gdyby było to zamierzone, to mielibyśmy nawet kandydata do nagrody im. Ferenca Puskasa. Ale nie jest. Wypożyczony z Chelsea do Vitesse Fankaty Dabo skierował piłkę do własnej bramki po dziwacznym, wysokim zagraniu z 30 metrów w meczu z Groningen.