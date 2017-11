Sounders zdobyli Houston i są jedną nogą w finale

Zobacz skrót meczu play-off MLS, finał Konferencji Zachodniej, między Houston Dynamo i Seattle Sounders. Gracze z północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych zdobyli największe miasto Teksasu, wygrali tam 2-0 i jeżeli w rewanżu na własnym boisku dopełnią formalności, to znajdą się w wielkim finale rozgrywek.

Zespół Sounders objął prowadzenie w 11. minucie po golu Gustava Svenssona.

Gospodarze od 28. minuty grali w dziesiątkę, kiedy czerwoną kartkę, za faul w polu karnym, zobaczył Jalil Anibaba. Goście nie wykorzystali jednak "jedenastki", ponieważ strzał Nicolasa Lodeiro obronił Joe Willis. Bramkarz Dynamo stał się dopiero trzecim bramkarzem w historii MLS, który obronił dwa rzuty karne w play-off. Potem jednak gracze Sounders trafili jeszcze raz do siatki, a uczynił to w 42. minucie Will Bruin.